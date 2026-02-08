¡Preparen los bolillos!; nueva sacudida por sismo de 5.7 deja la mejor ola de memes

La tarde de este domingo 8 de febrero de 2026, la Ciudad de México experimenta la activación de la alerta sísmica tras un movimiento telúrico de magnitud 5.7, evento que desencadena tanto acciones de emergencia como una inmediata respuesta humorística en plataformas digitales.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el fenómeno ocurre con origen en Puerto Escondido, Oaxaca.

Ante la señal de advertencia, los sistemas de seguridad de la metrópoli entran en funcionamiento inmediato, aunque el reporte preliminar descarta afectaciones graves en la infraestructura o la población.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Suena la alerta sísmica en CDMX: sismo de magnitud 5.7 se registra en Puerto Escondido

El ingenio mexicano: Memes y cultura digital tras el susto

Como es costumbre en la idiosincrasia local, una vez que se confirma que el temblor es leve, los usuarios de redes sociales recurren al humor para procesar la experiencia.

Foto: X

Foto: X

Por medio de la plataforma X, se comparten diversas creaciones que aprovechan la ocasión para satirizar el suceso.

Foto: X

Foto: X

Foto: X

Los mejores memes que dejó el sismo. Foto: Redes sociales

Sismo CDMX: Surgen memes tras sismo de magnitud 4.8 en la capital. Foto: Especial

Muchos recibieron la alerta de advertencia mientras se bañaban. Foto X

Algunos internautas bromean sobre la recurrencia de estos fenómenos en los primeros meses del año 2026, mientras que otros sectores del público utilizan imágenes de caricaturas populares para representar el momento de la evacuación.

También te interesará:

El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

¿Cuánto jabón se debe usar realmente para lavar?; el error que podría estar dañando tu lavadora y prenda

Temporada de calor 2026: ¿cuándo comienza en México?; lista de estados con temperaturas extremas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov