¡Preparen los bolillos!; nueva sacudida por sismo de 5.7 deja la mejor ola de memes

La tarde de este domingo 8 de febrero de 2026, la Ciudad de México experimenta la activación de la alerta sísmica tras un movimiento telúrico deevento que desencadena tanto acciones de emergencia como una inmediata respuesta humorística en plataformas digitales.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el fenómeno ocurre con origen en Puerto Escondido, Oaxaca.

Ante la señal de advertencia, los sistemas de seguridad de la metrópoli entran en funcionamiento inmediato, aunque el reporte preliminar descarta afectaciones graves en la infraestructura o la población.

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

El ingenio mexicano: Memes y cultura digital tras el susto

Como es costumbre en la idiosincrasia local, una vez que se confirma que el temblor es leve, los usuarios de redes sociales recurren al humor para procesar la experiencia.

Foto: X
Foto: X
Foto: X
Foto: X

Por medio de la plataforma X, se comparten diversas creaciones que aprovechan la ocasión para satirizar el suceso.

Foto: X
Foto: X
Foto: X
Foto: X
Foto: X
Foto: X
Los mejores memes que dejó el sismo. Foto: Redes sociales
Los mejores memes que dejó el sismo. Foto: Redes sociales
Sismo CDMX: Surgen memes tras sismo de magnitud 4.8 en la capital. Foto: Especial
Sismo CDMX: Surgen memes tras sismo de magnitud 4.8 en la capital. Foto: Especial
Muchos recibieron la alerta de advertencia mientras se bañaban. Foto X
Muchos recibieron la alerta de advertencia mientras se bañaban. Foto X

Algunos internautas bromean sobre la recurrencia de estos fenómenos en los primeros meses del año 2026, mientras que otros sectores del público utilizan imágenes de caricaturas populares para representar el momento de la evacuación.

