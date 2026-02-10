¿Por qué se debe ventilar el edredón antes de usarse?; el consejo de los expertos en descanso

Ventilar el edredón antes de volver a utilizarlo tras meses de almacenamiento es una práctica recomendada por expertos en descanso, ya que contribuye a eliminar la humedad acumulada, reducir la presencia de alérgenos y mejorar la regulación térmica durante el sueño.

El edredón es un elemento habitual en los hogares durante los meses de frío, especialmente en viviendas con poco aislamiento o entre quienes buscan una mayor sensación de calor al dormir.

Sin embargo, su correcto mantenimiento no se limita únicamente a guardarlo en bolsas durante el verano y cubrirlo con una funda cuando vuelve a utilizarse.

La importancia de eliminar la humedad acumulada

De acuerdo con el doctor Walt Pickut, especialista en sueño, airear la ropa de cama permite "eliminar la humedad y los posibles alérgenos" que pueden acumularse en el edredón, incluso cuando se utiliza una funda protectora.

El experto señala que la sudoración nocturna puede quedar atrapada en la ropa de cama, generando un entorno propicio para la proliferación de ácaros del polvo y moho, elementos que pueden resultar perjudiciales para la salud.

Beneficios para el confort y la calidad del sueño

Además de los beneficios higiénicos, ventilar el edredón también puede mejorar la calidad del descanso.

El proceso ayuda a que la prenda recupere un olor más fresco y un mayor volumen, lo que favorece una mejor regulación de la temperatura corporal durante el sueño.

Según la experta Rachel Marshall, citada por WeLife, airear el edredón contribuye a restaurar su capacidad aislante, mejorando la sensación de confort nocturno.

Cómo ventilar un edredón de forma adecuada

Los especialistas recomiendan colgar el edredón, con la funda incluida, en un tendedero o cuerda al aire libre durante aproximadamente cuatro horas. La combinación del aire fresco y los rayos del sol permite refrescar la prenda de manera eficaz.

En caso de no disponer de espacio exterior, una alternativa consiste en abrir las ventanas de la habitación durante al menos una hora para favorecer la ventilación y la entrada de luz solar.

