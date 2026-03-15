¿Por qué los gatos siempre caen de pie?; conoce a qué se debe esta peculiar agilidad

Las personas que conviven con gatos o los han visto saltar, probablemente se han preguntado cómo le hacen para siempre caer parados.

Ya sea desde balcones, closets, sillones o incluso desde lugares donde claramente no deberían estar, los gatos parecen tener un superpoder secreto que desafía la gravedad y deja a los humanos con cara de sorpresa.

Este curioso talento felino ha provocado sustos memorables y hasta un trend viral en internet, pero la realidad es que hay una explicación real y fascinante a esta habilidad de los gatos, y aquí te contamos cuál es.

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Los gatos tienen una increíble habilidad innata que les permite siempre caer de pie. Foto: The International Cat Association

¿Por qué los gatos siempre caen parados?

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, los gatos tienen un sistema de equilibrio innato llamado "reflejo de enderezamiento", el cual les permite orientarse y aterrizar de pie.

Este reflejo de enderezamiento hace que durante una caída sean capaces de girar su cuerpo para aterrizar de forma segura y parados.

La habilidad se apoya del aparato vestibular dentro de sus orejas, el cual sirve para el equilibrio y la orientación y le permite a los gatos descubrir rápidamente en qué dirección caen, rotando la cabeza instantáneamente y dejando que el cuerpo naturalmente siga el movimiento.

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Foto: Canva

Además, ayuda que el esqueleto de los gatos tiene características muy únicas, pues no tienen clavícula y su columna vertebral, que consta de 30 vértebras, es muy flexible.

Estas peculiaridades los dotan de gran movilidad, por lo que durante un salto o una caída, pueden corregir su postura rápidamente. "Su espalda se arquea, recogen las patas delanteras para proteger la cara y extienden las traseras, lo que modifica la inercia de ambas partes y estas giran en sentidos contrarios. Asimismo, su cuerpo y sus huesos son muy ligeros lo cual ayuda, ya que logra disminuir su velocidad mientras caen", dice el blog veterinario.

Estos felinos desarrollan el reflejo de enderezamiento muy temprano y se puede apreciar por primera vez en gatitos cuando tienen tan solo tres semanas de nacidos. A las siete semanas este sistema ya está completamente desarrollado.

Los gatos desarrollan esta habilidad a muy temprana edad. Foto: Canva

No obstante, a pesar de todas las explicaciones y aunque a menudo pueden aterrizar de esta manera, hay que tomar en cuenta que no es una regla que pueden caer de pie y que la altura de la caída puede afectar su capacidad para aterrizar de forma segura.

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