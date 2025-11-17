Pensión del Bienestar 2025: ¿por qué no hay pago hoy, 17 de noviembre?

Si eres uno de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores o de algún otro programa, debes tener en cuenta las siguientes indicaciones que da a conocer el Gobierno de México a través de su portal oficial.

Si bien el pago de pensiones y programas inició el 3 de noviembre y finaliza el 27 de este mes correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, último pago de 2025, se estima que habrá una suspensión de pago este lunes 17 de noviembre.

¿Por qué no hay pago hoy, 17 de noviembre?

De acuerdo con el portal oficial Programas para el Bienestar, indica que el 17 de noviembre se suspenden los pagos debido al feriado que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Lee también Sheinbaum anuncia construcción de planta productora de Chocolate Bienestar en Tabasco; tendrá inversión de 80 mdp

Sin embargo, los depósitos se reanudarán al día siguiente, martes 18 de noviembre con normalidad, respetando el orden del calendario previamente anunciado.

Calendario de pagos Pensión Bienestar noviembre 2025

Como se mencionó anteriormente, los pagos se reanudarán después del feriado a todos los adultos mayores y beneficiarios de la pensión Bienestar y también los que faltan por cobrarlo durante las siguientes fechas.

Foto: Captura de Pantalla.

¿Cuáles son los montos de las Pensiones Bienestar?

Pensión Adultos Mayores : $6,200 bimestrales

: $6,200 bimestrales Pensión Mujeres Bienestar : $3,000 bimestrales

: $3,000 bimestrales Pensión para Personas con Discapacidad : $3,200 bimestrales

: $3,200 bimestrales Pensión Madres Trabajadoras : $1,650 bimestrales

: $1,650 bimestrales Sembrando Vida: $6,450.

También te interesará:

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Descubre el truco de limpieza que la IA recomienda para decir adiós a las ratas

La Granja VIP: eliminación de Manola Díez deja ola de los mejores memes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr