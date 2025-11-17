Más Información

La Granja VIP: eliminación de Manola Díez deja ola de los mejores memes

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Descubre el truco de limpieza que la IA recomienda para decir adiós a las ratas

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Así puedes hacer un aromatizador casero para el baño con tan solo dos ingredientes

La quinta noche de eliminación en se llevó a cabo el pasado domingo 16 de noviembre. Tras una semana de "traición doble" y alianzas que cuelgan de un hilo, el público votó para decidir a la quinta persona eliminada oficialmente del reality show -ya que la salida de Lolita Cortés no cuenta como eliminación-.

La noche de salvación -llevada a cabo el pasado viernes 14 de noviembre-, que tuvo como sorpresa la nueva "doble traición", dejó una placa de 4 nominados. Luego de que Sergio Mayer Mori salvara a Lis Vega y traicionara a Alfredo Adame, el actor se unió a Manola Díez y Eleazar Gómez como los granjeros que se enfrentarían a la posible eliminación. Adame, con su poder de ejercer la segunda traición de la noche, subió a César Doroteo a la placa.

Entre tensiones y nervios a flor de piel, el primer granjero en regresar al reality show fue Eleazar Gómez, seguido de César Doroteo. Finalmente, la noche culminó con la salida de la actriz y conductora, Manola Díez, de La Granja VIP.

Manola Díez en el reality "La granja VIP".
Los mejores memes que dejó la quinta noche de eliminación en La Granja VIP

La quinta noche de eliminación, que culminó con la salida de Manola Díez, dejó a miles de usuarios tristes, provocando también una serie de reacciones diferentes en el público y desatando una ola de memes en redes sociales.

La salida de Manola provocó tristeza entre miles de seguidores que amaban el contenido de la actriz y la consideraban una de las mejores participantes del show.

Algunos usuarios se quejaron de por qué no salió uno de los otros nominados que no cooperaba tanto como Manola.

Memes de la quinta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Otros decidieron destacar el comentario que Manola hizo al salir de la granja.

Memes de la quinta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Algunos internautas se quejaron del rumbo que está cobrando el programa de televisión, ya que consideran que se volverá muy predecible.

Por último, algunos usuarios se burlaron de los clips que les mostraron a los nominados sobre momentos dentro de la casa.

Memes de la quinta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
