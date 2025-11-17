La Granja VIP: eliminación de Manola Díez deja ola de los mejores memes

La quinta noche de eliminación en La Granja VIP se llevó a cabo el pasado domingo 16 de noviembre. Tras una semana de "traición doble" y alianzas que cuelgan de un hilo, el público votó para decidir a la quinta persona eliminada oficialmente del reality show -ya que la salida de Lolita Cortés no cuenta como eliminación-.

La noche de salvación -llevada a cabo el pasado viernes 14 de noviembre-, que tuvo como sorpresa la nueva "doble traición", dejó una placa de 4 nominados. Luego de que Sergio Mayer Mori salvara a Lis Vega y traicionara a Alfredo Adame, el actor se unió a Manola Díez y Eleazar Gómez como los granjeros que se enfrentarían a la posible eliminación. Adame, con su poder de ejercer la segunda traición de la noche, subió a César Doroteo a la placa.

Entre tensiones y nervios a flor de piel, el primer granjero en regresar al reality show fue Eleazar Gómez, seguido de César Doroteo. Finalmente, la noche culminó con la salida de la actriz y conductora, Manola Díez, de La Granja VIP.

Lee también La Granja VIP: quinta noche de traición deja ola de memes en redes

Manola Díez en el reality "La granja VIP".

Los mejores memes que dejó la quinta noche de eliminación en La Granja VIP

La quinta noche de eliminación, que culminó con la salida de Manola Díez, dejó a miles de usuarios tristes, provocando también una serie de reacciones diferentes en el público y desatando una ola de memes en redes sociales.

Se nos fue el contenido, la reina de la granja, la patrona de toda esa bola de muebles inservibles.



#LaGranjaVIP pic.twitter.com/fe7XScNls1 — Hernán (@Hernandemx) November 17, 2025

La salida de Manola provocó tristeza entre miles de seguidores que amaban el contenido de la actriz y la consideraban una de las mejores participantes del show.

Manola @ManolaDiez fuiste una pieza importante para esa Granja, la moviste desde el día 1, no merecías salir, extraño verte en el 24/7



Eres grande mi Manola!



#LaGranjaVIP pic.twitter.com/e7TmpsiFNw — Liliana Priestly 🍬🐓👩🏽‍🌾 (@NinacidPa) November 17, 2025

Algunos usuarios se quejaron de por qué no salió uno de los otros nominados que no cooperaba tanto como Manola.

Memes de la quinta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Lee también Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Otros decidieron destacar el comentario que Manola hizo al salir de la granja.

Memes de la quinta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Algunos internautas se quejaron del rumbo que está cobrando el programa de televisión, ya que consideran que se volverá muy predecible.

La granja ya acabo, Eleazar y Adame sacarán uno por uno a cada participante de los 8, otro reality monótono y entre E y A saldrá el ganador, ya no da ganas de ver dicho reality #LaGranjaVIP pic.twitter.com/zItviJuivs — Yuzke Yharnam (@OldYharnamBB) November 17, 2025

Por último, algunos usuarios se burlaron de los clips que les mostraron a los nominados sobre momentos dentro de la casa.

Memes de la quinta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

También te interesará:

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu