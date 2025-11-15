La Granja VIP: quinta noche de traición deja ola de memes en redes

La quinta y ahora clásica noche de traición se llevó a cabo en La Granja VIP anoche, 14 de noviembre. Sin embargo, esta semana llegó a sacudir a los granjeros y duplicar el riesgo de eliminación con la "doble traición".

A partir de este momento, esta nueva dinámica se implementará cada viernes y consiste en que el participante traicionado tiene la capacidad de traicionar a alguien más -excepto a quienes gocen de inmunidad, como el capataz-, aumentando a 4 el número de nominados de la semana.

En esta ocasión, cayó en Sergio Mayer Mori la responsabilidad de salvar a alguien, por lo que escogió a Lis Vega; y al momento de traicionar, se decidió por Alfredo Adame. Con su derecho de aplicar la doble traición, el actor mexicano subió a César Doroteo a la placa de nominados, la cual resultó de la siguiente manera:

Manola Díez (nominada en la asamblea)

Eleazar Gómez (nominado por El Legado de Jawy)

Alfredo Adame

César Doroteo

"La granja VIP", el nuevo relaity de TV Azteca. Foto: Instagram

Quinta noche de traición deja ola de memes en redes sociales

A través de plataformas sociodigitales, los fans y seguidores del reality show expresaron su incredulidad ante las sorpresas que trajo la quinta noche de traición, dejando una ola de memes en redes.

La noche estuvo protagonizada por esfuerzos y comentarios para salvar a Teo, volviéndose "trending topic" en México en cuestión de minutos.

Memes de la quinta noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Los usuarios crearon una serie de imágenes con IA haciendo referencia al gusto y pasión de Teo por el anime.

Memes de la quinta noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Por otro lado, algunos usuarios expresaron que es momento de que Teo se vaya, pues consideran que no aporta contenido al reality.

Memes de la quinta noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Algunos usuarios mostraron disgusto con la nueva dinámica de la doble traición.

Memes de la quinta noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Mientras que varios internautas hablaron de sus opiniones respecto a los granjeros más fuertes por su contenido.

《Mi Top 5 de la Granja VIP》



1. Adame: Mi gallo 🐓🐓🐓

2. Manola: La locura forma parte de su personalidad 😅

3. Eleazar: Saca el lado animal de todos ajjajajaja

4. Sergio: A él no le importa nada, sólo fluye

5. Bea: Es borrega, pero no es su culpa ser así 😭#LaGranjaVIP pic.twitter.com/n9G60ru4QA — Jennie_R21 (@BP_JennieR21) November 14, 2025

Por último, hubo usuarios que comentaron que aman las dinámicas que hay en La Granja VIP, pues nadie está a salvo y siempre hay nuevas sorpresas.

Memes de la quinta noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

