A través de redes sociales, la salida de Lolita Cortés de “La Granja VIP” generó diversas reacciones entre los espectadores. Entre ellas destacó la de Jolette, exconcursante de La Academia (2006), quien expresó públicamente su apoyo hacia la actriz y crítica musical.

El motivo por el que Cortés abandonó el reality se debió a los problemas de salud que enfrenta, así como a una fuerte crisis de ansiedad.

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible… yo pensé que lo iba a lograr. Me tengo que ir, necesito sanar”, confesó Lolita Cortés durante su despedida.

En una entrevista con Gerardo Escañero para el canal de YouTube “Vaya Vaya”, Jolette habló sobre la salida de Cortés y se mostró empática con su situación.

“Yo le pido a toda la gente que tenga mucho respeto con el tema y por su persona. Yo no voy a decir ‘ay, ahora me toca a mí’, jamás en la vida me prestaría a atacarla. Yo la conocí durante cinco meses hace 20 años, yo no sé qué persona es, qué está atravesando, las pérdidas que ha tenido y, si ella no lo pudo resistir, lo respeto absolutamente. Mi absoluto respeto”, expresó.

En 2005, la entonces académica y la jueza coincidieron en "La Academia", donde en diversas ocasiones Cortés criticó duramente a Jolette por su vestuario, su desempeño y su manera de hablar. Sin embargo, ahora, casi dos décadas después, los conflictos parecen haber quedado en el pasado.

Lolita Cortés responde a Jolette

Fue así que Lola Cortés decidió agradecer públicamente las palabras de apoyo de Jolette.

“Mi niña Jolette. Te digo así porque siempre serás para mí una niña. Mi señorona, muchísimas gracias por su mensaje. Son pocas las personas que pueden entender por lo que uno pasa, y que venga de su boca, venga de usted, significa muchísimo para mí”, compartió Cortés.

Finalmente, la actriz expresó su deseo de reencontrarse con ella pronto.

“Espero algún día poder verte en persona y podernos abrazar y platicar mucho. Te mando amor y bendiciones, mucha salud”.

