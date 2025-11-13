Más Información

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

“Cada vez se forman menos liberales”: Mark Lilla, politólogo estadounidense

“Cada vez se forman menos liberales”: Mark Lilla, politólogo estadounidense

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

A través de redes sociales, la salida de de “La Granja VIP” generó diversas reacciones entre los espectadores. Entre ellas destacó la de Jolette, exconcursante de La Academia (2006), quien expresó públicamente su apoyo hacia la actriz y crítica musical.

El motivo por el que Cortés abandonó el reality se debió a los problemas de salud que enfrenta, así como a una fuerte crisis de ansiedad.

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible… yo pensé que lo iba a lograr. Me tengo que ir, necesito sanar”, confesó Lolita Cortés durante su despedida.

En una entrevista con Gerardo Escañero para el canal de YouTube “Vaya Vaya”, Jolette habló sobre la salida de Cortés y se mostró empática con su situación.

Yo le pido a toda la gente que tenga mucho respeto con el tema y por su persona. Yo no voy a decir ‘ay, ahora me toca a mí’, jamás en la vida me prestaría a atacarla. Yo la conocí durante cinco meses hace 20 años, yo no sé qué persona es, qué está atravesando, las pérdidas que ha tenido y, si ella no lo pudo resistir, lo respeto absolutamente. Mi absoluto respeto”, expresó.

En 2005, la entonces académica y la jueza coincidieron en "La Academia", donde en diversas ocasiones Cortés criticó duramente a Jolette por su vestuario, su desempeño y su manera de hablar. Sin embargo, ahora, casi dos décadas después, los conflictos parecen haber quedado en el pasado.

@elchacaleotv Lola cortes humillando a #jolette #lolacortes #lagranjavip #laacademia #parati ♬ sonido original - Luchituchi88

Lee también

Lolita Cortés responde a Jolette

Fue así que decidió agradecer públicamente las palabras de apoyo de Jolette.

“Mi niña Jolette. Te digo así porque siempre serás para mí una niña. Mi señorona, muchísimas gracias por su mensaje. Son pocas las personas que pueden entender por lo que uno pasa, y que venga de su boca, venga de usted, significa muchísimo para mí”, compartió Cortés.

Finalmente, la actriz expresó su deseo de reencontrarse con ella pronto.

“Espero algún día poder verte en persona y podernos abrazar y platicar mucho. Te mando amor y bendiciones, mucha salud”.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Prima de Kate Middleton revela cómo es vivir dentro de la familia real: “un infierno, una forma de tortura”. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Prima de Kate Middleton revela cómo es vivir dentro de la familia real: “un infierno, una forma de tortura”

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]