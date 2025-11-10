Más Información

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámides

Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámides

“Giselle” vuelve al Palacio de Bellas Artes

“Giselle” vuelve al Palacio de Bellas Artes

La caída de WhatsApp y el Tecate pa´l Norte 2026 en los memes de la semana

La caída de WhatsApp y el Tecate pa´l Norte 2026 en los memes de la semana

Este domingo, durante “, se vivió uno de los episodios más tensos de la temporada cuando Lolita Cortés, conocida como la jueza de hierro, decidió retirarse del reality show de TV Azteca, sorprendiendo a los espectadores.

La reconocida cantante y actriz de teatro musical es famosa por su personalidad exigente y directa, con la que se ha ganado tanto admiradores como detractores en redes sociales. Su apodo surgió a raíz de sus duras críticas durante su participación en “La Academia”.

Por ello, sorprendió que Lolita Cortés decidiera renunciar a “La Granja VIP” por cuenta propia. El motivo de su salida fue una crisis de salud mental que culminó en un episodio de ansiedad severa, por lo que requirió atención profesional.

Lee también

Desde su ingreso al programa el 12 de octubre, la artista enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos faringitis y crisis de ansiedad, las cuales —explicó— fueron determinantes para abandonar la competencia.

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible… yo pensé que lo iba a lograr. Me tengo que ir, necesito sanar.”

A pesar de que el conductor Adal Ramones intentó convencerla de no retirarse, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias legales, Lolita Cortés reafirmó su decisión argumentando que era lo mejor para su bienestar.

“Esta decisión es para poder continuar en los escenarios”, comentó la actriz en el reality.

se despidió de sus compañeros, con quienes compartió espacio durante cinco semanas. A su salida la esperaba su hija, Dariana Romo, quien la abrazó mientras ambas rompían en llanto.

Hasta el momento, la producción del programa no ha aclarado la posible sanción económica que podría enfrentar la artista. Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que podría recibir una multa de 50 mil dólares, equivalente a aproximadamente 915 mil pesos.

Las sanciones hacia Cortés se deberían a una cláusula de incumplimiento contractual que aplica a los concursantes que abandonan el programa sin causas justificadas.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]