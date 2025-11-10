La Granja VIP: los mejores memes de la salida de Jawy Méndez y Lola Cortés

Más Información

La transmisión del pasado domingo 9 de noviembre de no se llevó a cabo como una clásica noche de eliminación, contó con un giro inesperado que dejó a los granjeros, a la producción y a todos los espectadores boquiabiertos.

La repentina salida de Lola Cortés generó un ambiente tenso momentos antes de la eliminación, la cual, para sorpresa de los granjeros, continuó con normalidad a pesar del retiro voluntario de la actriz, quien era una de las nominadas de la semana.

Finalmente, Jawy Méndez se convirtió en el cuarto eliminado del nuevo reality show de TV Azteca, tras protagonizar instantes de nervios y adrenalina junto a Alberto “El Patrón” del Río y Alfredo Adame, que inevitablemente, culminaron en su salida del programa.

Lola Cortés sorprendió anunciando su salida del reality show. Foto: Instagram
Lola Cortés sorprendió anunciando su salida del reality show. Foto: Instagram

Los mejores memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP

La serie de eventos que se llevaron acabo anoche en La Granja VIP dejaron un sinfín de reacciones en redes sociales. Entre la salida de Lola Cortés y la eliminación de Jawy Méndez, los usuarios postearon una ola de memes expresando sus más sinceras emociones y pensamientos.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Los usuarios celebraron con emoción la eliminación de Jawy Méndez.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Por otro lado, también comentaron que la salida de Lola Cortés fue "merecida" ya que ella trataba muy mal los participantes de La Academia.

Otros se burlaron de que a pesar de la salida de Lola, la eliminación se llevo a cabo con normalidad, por lo que el reality perdió a dos jugadores anoche.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Otros trolearon a la actriz por "el poco aguante" que tuvo como participante en un programa como este.

Memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la cuarta noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

