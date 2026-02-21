¿Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de tu casa?; conoce esta técnica para el bienestar

El vinagre, un producto habitual en la cocina, sumó en los últimos años nuevas aplicaciones dentro del hogar. Además de su uso culinario y como limpiador, se lo recomienda para rociar en la entrada de la casa con el objetivo de repeler insectos, higienizar superficies y reducir olores.

El ácido acético, componente principal del vinagre, es reconocido por sus propiedades antibacterianas e higienizantes.

Tradicionalmente empleado para limpiar superficies y como parte de preparaciones caseras —por ejemplo, combinado con cáscaras de banana para elaborar fertilizantes—, también comenzó a utilizarse como alternativa para el control doméstico de plagas.

Este producto también es utilizado para la limpieza del hogar. Foto: Freepik

Por qué se recomienda aplicarlo en la entrada

Uno de los motivos principales es su aroma penetrante. Diversos insectos, como hormigas, arañas y cucarachas, tienden a evitar zonas donde el olor del vinagre es intenso, por lo que se lo considera un repelente doméstico sin químicos industriales.

Además de esa función, el vinagre actúa como desinfectante suave en pisos, baldosas, marcos de puertas y zócalos.

Su aplicación en la entrada también ayuda a neutralizar olores asociados a la humedad o a la suciedad que se acumula desde el exterior.

La frecuencia sugerida es de una a dos veces por semana. Foto: Freepik

Aplicación en las esquinas del hogar

En otro uso extendido, el vinagre también se emplea en las esquinas de la casa con un propósito distinto. Según el Feng Shui, esta práctica busca limpiar las energías del ambiente y eliminar cargas negativas, especialmente en espacios como la cocina, el baño y la puerta de entrada, según indicó 'El Cronista'.

El procedimiento varía según el ambiente. En la cocina, se colocan recipientes con vinagre en cada esquina durante varias horas; en el baño, se ubica un recipiente por esquina; y en la puerta de entrada se limpia la superficie con vinagre mientras se formulan intenciones específicas, como:

"Solo permito que entren a mi vida energías limpias, oportunidades y abundancia".

Cómo preparar y aplicar la mezcla

Para utilizarlo, se recomienda diluir una taza de vinagre blanco en una taza de agua dentro de un rociador.

La mezcla puede aplicarse en el umbral de la puerta, la entrada, los zócalos y los pisos cercanos al acceso principal.

La frecuencia sugerida es de una a dos veces por semana, con el fin de sostener el efecto repelente y mantener la higiene de esas superficies.

