Existe la creencia generalizada de que la ubicación de los alimentos dentro del refrigerador es irrelevante bajo el supuesto de que todo el interior enfría de manera uniforme.

No obstante, las dinámicas de circulación del aire frío generan microclimas específicos en cada compartimento. Colocar los insumos de forma estratégica no solo mantiene su frescura por más tiempo, sino que resulta fundamental para la salud de los consumidores al prevenir la proliferación de patógenos bacterianos.

Un refrigerador bien organizado puede marcar la diferencia en tu cocina diaria. Foto: Freepik

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El mapa de frío: cómo distribuir cada insumo según la temperatura

La correcta segmentación de los productos responde de manera directa a la intensidad de frío que recibe cada sección del aparato:

La puerta (la zona más cálida) : Debido a la constante apertura y cierre, esta área sufre los mayores cambios de temperatura. De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), aquí deben guardarse únicamente bebidas, condimentos, kétchup, mostaza, aderezos y mantequilla. La misma institución advierte que se debe evitar almacenar leche o huevos e n esta sección, ya que corren el riesgo de echarse a perder de forma acelerada.

: Debido a la constante apertura y cierre, esta área sufre los mayores cambios de temperatura. De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), aquí deben guardarse bebidas, condimentos, kétchup, mostaza, aderezos y mantequilla. La misma institución advierte que se debe almacenar n esta sección, ya que corren el riesgo de echarse a perder de forma acelerada. Estantes superiores e intermedios (temperatura constante) : Estos compartimentos mantienen un rango térmico estable que oscila idealmente entre los 2 °C y los 4 °C. En la parte superior es óptimo conservar lácteos (como yogures y quesos), embutidos y sobras de comida resguardadas en recipientes herméticos. Por otro lado, los estantes inferiores representan la parte más fría de la estructura, convirtiéndose en el lugar ideal para alojar carnes y pescados frescos, o bien para descongelar alimentos de forma segura sin peligro de derrames .

: Estos compartimentos mantienen un rango térmico estable que oscila idealmente entre los 2 °C y los 4 °C. En la parte superior es óptimo (como yogures y quesos), y sobras de comida resguardadas en recipientes herméticos. Por otro lado, los estantes inferiores representan la parte más de la estructura, convirtiéndose en el lugar ideal para alojar y pescados frescos, o bien para descongelar alimentos de forma segura sin peligro de . Cajones inferiores (control de humedad): Estos contenedores están diseñados específicamente para regular la humedad y proteger la materia orgánica de la exposición directa a la luz. Se aconseja destinar un cajón exclusivo para las frutas y otro para las verduras. Es de suma importancia mantener las manzanas, plátanos y peras separados de los demás vegetales, puesto que liberan gas etileno (un compuesto químico natural que acelera de manera involuntaria la maduración y descomposición de otros alimentos circundantes).

Estos contenedores están diseñados específicamente para regular la y proteger la materia orgánica de la exposición directa a la luz. Se aconseja destinar un cajón exclusivo para las frutas y otro para las verduras. Es de suma mantener las manzanas, plátanos y peras separados de los demás vegetales, puesto que liberan (un compuesto químico natural que acelera de manera involuntaria la maduración y descomposición de otros alimentos circundantes). El congelador: Para garantizar la inocuidad alimentaria a largo plazo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) señala que la sección de congelación debe mantenerse de manera constante a una temperatura de -18 °C o inferior.

El orden dentro del refrigerador influye en la conservación y el aprovechamiento de los alimentos. Foto: Freepik

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Reglas de oro para conservar la comida y evitar la contaminación

Para maximizar la eficiencia del refrigerador y proteger la salud familiar, existen pautas metodológicas que facilitan la manipulación higiénica de los alimentos cotidianos:

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Sistema PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): Consiste en colocar los productos más antiguos o próximos a vencer en la parte delantera de las rejillas, desplazando los recién comprados hacia la parte trasera.

Consiste en colocar los productos más antiguos o próximos a vencer en la parte delantera de las rejillas, desplazando los recién comprados hacia la parte trasera. No sobrecargar las repisas: La distribución requiere de espacios libres para permitir que el aire frío circule sin obstrucciones entre los recipientes.

La distribución requiere de espacios libres para permitir que el aire frío circule sin obstrucciones entre los recipientes. Evitar introducir comida caliente: Introducir preparaciones con altas temperaturas altera el termostato interno del equipo, por lo que se debe esperar a que los platillos se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlos.

Introducir preparaciones con altas temperaturas altera el termostato interno del equipo, por lo que se debe esperar a que los platillos se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlos. Uso estricto de recipientes: Almacenar las sobras en contenedores herméticos (preferentemente de vidrio o plástico libre de BPA) evita la contaminación cruzada y disminuye la absorción de olores desagradables en el sistema.

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