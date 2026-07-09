Las botellas reutilizables se han convertido en un accesorio indispensable para millones de personas. Llevar agua al trabajo, al gimnasio o durante un viaje forma parte de una rutina cada vez más asociada con el bienestar y la hidratación.

Sin embargo, una duda frecuente surge al momento de elegir un recipiente: ¿qué material es el más seguro para evitar tóxicos o posibles riesgos para la salud?

Diversos organismos especializados coinciden en que no todas las botellas ofrecen las mismas características. La estabilidad del material, su resistencia al calor y el desgaste que presenta con el tiempo son algunos de los factores que pueden influir en la calidad del agua que se consume.

El mal olor en botellas puede ser señal de bacterias o moho acumulado. Foto: Freepik

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Vidrio y acero inoxidable, las opciones más seguras

De acuerdo con el sitio especializado en salud y hogar sostenible Healthier Home, el vidrio es considerado uno de los materiales más seguros para almacenar alimentos y bebidas, ya que es un material inerte que no libera sustancias químicas ni modifica el sabor del agua.

Entre sus principales ventajas destacan que es fácil de limpiar, no retiene olores y es completamente reciclable. Además, expertos en materiales para alimentos recomiendan optar por recipientes de vidrio de borosilicato, ya que son más resistentes a cambios de temperatura y golpes moderados.

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Por otra parte, el acero inoxidable de grado alimentario (conocido como acero inoxidable 304 o 18/8) también figura entre las mejores alternativas. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), este tipo de acero es ampliamente utilizado en utensilios de cocina y recipientes destinados al contacto con alimentos.

Su principal ventaja radica en su durabilidad y resistencia. Las botellas de doble pared, además, permiten conservar la temperatura de las bebidas durante varias horas, lo que las convierte en una opción popular para actividades al aire libre, deportes o largos trayectos.

Aunque son poco prácticos, los envases de vidrio siguen siendo de los más populares. Imagen: Pexels

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¿Qué pasa con las botellas de plástico?

El plástico continúa siendo uno de los materiales más utilizados debido a su ligereza y bajo costo. Sin embargo, especialistas recomiendan evaluar cuidadosamente su uso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la presencia de microplásticos en el ambiente y en algunos productos de consumo es un tema que continúa bajo investigación científica. Asimismo, estudios académicos han advertido que el desgaste, la exposición al calor y el uso prolongado pueden favorecer la liberación de pequeñas partículas de plástico.

Aunque existen opciones libres de BPA, como el Tritan, expertos en seguridad alimentaria aconsejan evitar exponer las botellas plásticas a altas temperaturas o utilizarlas cuando presentan grietas, rayaduras o signos evidentes de deterioro.

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En el caso del vidrio, también existe una recomendación importante. Algunos recipientes decorativos elaborados con cristal emplomado contienen óxido de plomo, un compuesto que puede representar un riesgo para la salud si se utiliza de manera prolongada. Por ello, especialistas sugieren elegir siempre vasos y botellas elaborados con vidrio o cristal libre de plomo.

En términos generales, si la prioridad es minimizar la exposición a sustancias potencialmente indeseables y mantener el sabor original del agua, el vidrio y el acero inoxidable aparecen como las alternativas más recomendables para el uso diario.

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