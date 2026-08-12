Un nuevo caso de agresión contra un trabajador de entregas a domicilio ha desatado una ola de indignación en redes sociales. El conflicto ocurrió en las inmediaciones del exterior de una vivienda en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

El momento fue capturado en video, por una cámara portátil que portaba la repartidora de aplicación. La discusión habría iniciado luego de que la trabajadora se negará a subir el pedido hasta el domicilio de la clienta.

El incidente fue difundido en redes sociales, donde usuarios reaccionaron ante la conducta de la mujer y comenzaron a identificarla con el apodo de "Lady Súbeme". El altercado se viralizó en plataformas digitales y abrió la conversación.

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Repartidores de comida transitan en motocicleta por Avenida Tláhuac. (28/07/25). Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

Mujer agrede a repartidora de comida

En las imágenes se observa a la mujer confrontar a la repartidora en el exterior de su vivienda. De acuerdo con lo que se muestra en la grabación, el conflicto habría comenzado cuando la clienta quería pagar su pizza con un billete de 200 pesos, pero la trabajadora no contaba con cambio.

Al explicarle la situación a la mujer, ésta comenzó a reclamarle, diciéndole que ya había sido notificada por la aplicación móvil sobre su método de pago. "Debe de tener el cambio porque si la clienta ya avisó que va a pagar con doscientos, entonces no es cosa mía", señaló.

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La tensión aumentó cuando la agresora rechazó la caja de pizza. "Mala educación. Quédate con la pizza. Mira que tú trabajas, yo no", instó mientras la filmaba con la cámara de su celular. En redes, la repartidora explicó que habría ido a cambiar el billete para el pago, ya que era su primera entrega.

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🗣️ "Quédate con la pizza, que tú trabajas, yo no"



🏍️ "Lady Súbeme" agredió a un repartidor por falta de cambio en la entrega de una pizza pic.twitter.com/nGN5ToUjrC — El Universal (@El_Universal_Mx) August 12, 2026

Según lo relatado por trabajadora, la mujer le habría querido quitar la pizza sin pagar, por lo que la repartidora le dijo que reportaría el caso con soporte de Uber. "Me dijo 'Súbeme, súbeme' y me pegó en la cabeza con su cel", señaló.

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El video comenzó a circular en distintas plataformas digitales y provocó múltiples comentarios de usuarios condenando la agresión. Además, diversos trabajadores compartieron su opinión, asegurando que llevar cambio no es una obligación.

Este caso se suma a otros episodios protagonizados por clientes y trabajadores de aplicaciones de reparto de alimentos que se han viralizado en redes, especialmente cuando el conflicto por la entrega de pedidos termina en confrontación.

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