MrBeast anuncia "Beast Games 2" y sorprende aparición de Eugenio Derbez como participante

El famoso youtuber y creador de contenido estadounidense, James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, anunció hace un par de semanas el lanzamiento de la segunda temporada de su reality show, "Beast Games", la cual llegará a las pantallas el próximo miércoles 7 de enero de 2026.

Aunado a ello, recientemente el youtuber sorprendió a millones de fans y seguidores con la noticia de que para celebrar el estreno de "Beast Games 2", el programa sobre desafíos físicos y mentales extremos, lanzará un video de YouTube con la participación de artistas y celebridades de todo el mundo.

Lee también La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela: "no pensé estar viva para este momento"

La aparición de Eugenio Derbez en una publicación de MrBeast ha generado emoción entre usuarios de redes sociales. Foto: Instagram

Eugenio Derbez y otros artistas sorprenden por su participación en "Beast Games 2"

Como parte de la celebración por el estreno de "Beast Games 2", Donaldson y Kevin Hart -comediante y actor estadounidense-, le pidieron a 30 famosos competir por un millón de dólares, los cuales serán donados a la caridad y para realizar obras benéficas.

El anuncio, realizado a través de Instagram, ha desatado emoción, por la curada lista de celebridades que participan, entre los que han destacado nombres como el del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, 5 Seconds of Summer, The Chainsmokers, Paris Hilton, una de las cantantes del éxito de Netflix, KPop Demon Hunters; entre otros.

"Para celebrar el lanzamiento de Beast Games 2 el próximo miércoles, Kevin Hart y yo hemos reunido a 30 famosos para competir por un millón de dólares para obras benéficas. Este video de YouTube se publicará el mismo día que Beast Games 2. NO PUEDO ESPERAR, EL PRÓXIMO MIÉRCOLES VA A SER INCREÍBLE", publicó MrBeast a través de Instagram.

Lee también Stranger Things 5: El homenaje a Eddie Munson que nadie notó durante el episodio final

Este "capítulo extra" será un tipo de mini reality show, en el que los integrantes competirán por el premio, sin realmente recibirlo, y se estrenará en el canal de Youtube de MrBeast el próximo miércoles 7 de enero -mismo día del lanzamiento de los primeros tres episodios de "Beast Games 2", que estarán disponibles en Amazon Prime Video-.

El video, no formará parte de la segunda temporada de "Beast Games", es principalmente una manera de celebrar y conmemorar el estreno de la nueva entrega del programa de Donaldson.

En redes, cientos de usuarios ya han expresado su emoción, específicamente por la aparición de Eugenio Derbez en el programa, comentando frases como:

"Eso es Eugenio Derbez representando a Méxicooo".

"@5sos y @ederbez en un mismo lugar, ¿quién pidió está señal?"

"Las bellas junto al Derbez omg".

También te interesará:

Calendario SEP: ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno? Conoce la fecha del regreso a clases

¿Qué es el síndrome del gato solitario? Conoce sus principales características y cómo evitarlo

Estas son todas las canciones sorpresa que ha cantado Bad Bunny en lo que va del DTMF World Tour

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu