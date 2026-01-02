Stranger Things 5: El homenaje a Eddie Munson que nadie notó durante el episodio final

El final de Stranger Things continúa siendo tema de conversación en redes sociales, donde usuarios y fans siguen compartiendo reacciones y datos curiosos sobre la serie de Netflix que logró posicionarse como una de las historias más emblemáticas de la última década.

Con una trama que mezcla la nostalgia por los años 80 y la ciencia ficción, mientras un grupo de adolescentes pretende salvar al pueblo de ‘Hawkins’ de una aterradora dimensión llena de monstruos, además de estar llena de detalles como un soundtrack con hits de la época e icónicos personajes; la historia escrita por los hermanos Duffer se colocó rápidamente en el gusto del público de todas las edades.

En ese sentido, durante el estreno del episodio final de Stranger Things, hubo un guiño que rindió tributo a “Eddie Munson”, el fundador del ‘Hellfire Club’, que pocos fans lograron notar y a continuación te diremos de qué se trata.

Conoce los éxitos que se escucharon durante el capitulo final. Foto: Especial

El homenaje a Eddie Munson en el final de Stranger Things

Uno de los personajes favoritos que se robó el cariño de los fans, fue “Eddie Munson”, quien tuvo uno de los momentos más significativos durante la cuarta temporada de la serie, al morir durante una batalla en el Upside Down después de aparecer tocando el solo de guitarra “Master of Puppets” de Metallica.

“Munson” soñaba con graduarse tras haber repetido el último grado en el colegio y antes de ser acusado del homicidio de “Chrissy Cunningham”, detalló lo que haría durante la ceremonia al obtener su diploma.

Bajo ese contexto, en redes sociales se viralizó esa escena con “Eddie” describiendo su graduación con las imágenes del capítulo final donde los chicos se gradúan y, cuando “Dustin” obtiene el reconocimiento al mejor promedio de la generación, este se revela durante su discurso en contra del director de la escuela y el sistema, mientras usa una playera que dice ‘Hellfire Lives’.

