Maryfer Centeno analiza el caso Edith Guadalupe; esto dijo sobre la madre de Juan Jesús N

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El feminicidio de r, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue localizado el pasado 17 de abril en la alcaldía Benito Juárez, ha escalado a un análisis mediático y pericial sobre las conductas de los involucrados.

Tras la detención devigilante del inmueble donde ocurrió el crimen, la grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, realizó un examen de las declaraciones de la madre del imputado, quien sostiene la inocencia de su hijo frente a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Foto: Especial
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De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía, Edith Guadalupe acudió el 15 de abril a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de la avenida Revolución.

No obstante, el reporte de criminalística establece que la joven nunca abandonó el sitio y que su vida fue arrebatada con un objeto punzocortante (un desarmador). La autoridad ministerial afirma que cuenta con indicios biológicos y manchas hemáticas halladas en la caseta de vigilancia que vinculan directamente al detenido como autor material del delito.

El análisis de Maryfer Centeno sobre la postura materna

En su reciente intervención, Maryfer Centeno desglosó el comportamiento no verbal de la madre de Juan Jesús "N", quien ha calificado a su hijo como un "chivo expiatorio". Según la especialista, la mujer "defiende con toda su alma y con esa mirada triste que su hijo es inocente". Centeno destaca un rasgo físico recurrente durante su testimonio: "Cierra tanto los ojos porque es una forma de generar un bloqueo visual entre la realidad y lo que ella quisiera que estuviera pasando".

La experta refiere que, aunque existe el principio de presunción de inocencia estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la evidencia técnica es contundente. Centeno señala que "se encontró la herramienta y se encontró el líquido rojo en la caseta de vigilancia, que es un lugar de trabajo".

A pesar de la narrativa de la madre, quien asegura que su hijo fue intimidado y amenazado para autoincriminarse, el análisis conductual sugiere un conflicto profundo entre el deseo materno de protección y los hechos documentados en las cámaras de seguridad.

@maryfercentenom

La mamá de Juan Jesús N, dice que están utilizando a su hijo en el caso de #EdithGuadalupe #juanjesusn #lenguajecorporal

♬ sonido original - Maryfer Centeno

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Pruebas periciales y la respuesta de la Fiscalía capitalina

La FGJCDMX ha sido enfática en que la imputación por feminicidio está plenamente sustentada. En un comunicado oficial, la institución sostiene que "no se fabrican culpables" y que el dictamen médico forense preliminar coincide con la mecánica de los hechos observada en los registros digitales.

De acuerdo con las grabaciones mencionadas por Centeno, al vigilante "se le observa interactuando con ella al momento de entrar y horas más tarde, aparentemente se le tomaron fotografías o vídeos haciendo cosas extrañas o inusuales".

Por su parte, la defensa de Juan Jesús "N" ha solicitado el aplazamiento de la audiencia para integrar nuevos elementos, argumentando presuntas agresiones físicas durante la detención. Mientras la familia de Edith Guadalupe exige justicia ante lo que consideran una negligencia inicial de las autoridades, el proceso judicial continúa bajo el escrutinio de expertos en psicología forense y opinión pública.

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