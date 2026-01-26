Markitos Toys reaparece en redes y explica por qué se fue de Culiacán; "Si no me hubiera salido, ya no estuviera aquí"

El creador de contenido Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, reapareció recientemente en redes sociales para romper el silencio y aclarar las especulaciones públicas, luego de que hace poco más de un año fuera señalado de manera anónima por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A principios de 2025, volantes con los nombres y rostros de aproximadamente 25 artistas y creadores de contenido fueron arrojados por una supuesta avioneta en distintas partes de Culiacán, Sinaloa. En ellos, se les acusaba de colaborar financieramente y lavar dinero para la facción criminal de "Los Chapitos".

La aparición de estos volantes se dio en un contexto de creciente violencia en el estado y una disputa entre facciones del Cártel Sinaloa. En los folletos figuraban diversas figuras públicas, como el cantante de corridos tumbados Peso Pluma y el youtuber Markitos Toys.

Lee también: ¿Quién es Cha Eun-Woo, actor señalado por evasión fiscal?; pide disculpas en redes

"A mí me interesa la paz y la tranquilidad", señaló el creador de contenido. Foto: Instagram @markitostoys

Markitos Toys niega conexiones con el crimen organizado

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de Kick el domingo 25 de enero, el creador de contenido rechazó las acusaciones que lo vinculan con actividades delictivas y mencionó que había sido involucrado injustamente. "Yo no soy ni un financiero ni un lavador de dinero de nadie, menos un extorsionador", sentenció.

Asimismo, manifestó que él no es culpable de la situación de violencia e inseguridad que está azotando al estado de Sinaloa, y que sus relaciones con otras personas, no le otorga responsabilidad. "Es falso, todo eso es falso, yo no soy eso... todo esto que ha salido de mí y de mi familia es falso, totalmente falso", aclaró.

Además, agregó que el motivo de su ausencia no era por temor, sino porque quería protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. "No me ando escondiendo de nadie, me ando cuidando de lo que es injusto... no es que me la pague de valiente, solamente vengo aquí a dar la cara y a defenderme"

Lee también: ¿Quién fue Gabriel Garzón, actor fallecido que dio voz al personaje infantil Topo Gigio?

El creador de contenido negó las acusaciones en su contra. Foto: Instagram markitostoys

Asimismo, explicó que no le parecía justo que solo hubiera señalamientos negativos, dejando de lado las veces que apoyo a la población sinaloense. "Con millones de pesos, he preferido ayudar, que tener mi cochera llena de carros exóticos", declaró, poniendo de ejemplo la ayuda brindada al Hospital Pediátrico de Culiacán.

Por otro lado, ante los cuestionamientos realizados sobre sus fuentes de ingreso, el influencer habló sobre su negocio personal de gorras y como ha tenido éxisto sin la necesidad de involucrarse en actividades delictivas. "El negocio da pa' eso y hasta pa' más... no tienen la menor idea de lo que se puede generar teniendo un negocio exitoso", instó.

¿Por qué Markitos Toys salió del país?

En cuanto a su salida del país, el creador de contenido aseguró que no fue planeada ni estratégica, sino una medida de seguridad ante las amenazas recibidas. "Si no me hubiera salido, ya no estuviera", afirmó. Por otro lado, Marcos también habló de los ataques en los que se ha visto involucrada su familia. "Fue algo y es algo muy triste... me dio mucha tristeza y sentimiento", dijo.

Cabe señalar, que, en marzo de 2025 en Baja California y a tan solo dos meses de la distribución de estos folletos, el hermano mayor de Marcos, Gail Castro Cárdenas, fue asesinado por un grupo de hombres armados. "Era una persona tranquila, trabajadora y honrada", aseguró. Además, en enero de 2025, la casa de sus padres fue atacada a balazos y posteriormente incendiada.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm