¿Quién fue Gabriel Garzón, actor fallecido que dio voz al personaje infantil Topo Gigio?

La televisión mexicana y el mundo del entretenimiento se encuentra de luto una vez más, pues, este domingo 25 de enero de 2026, se reportó el fallecimiento de Gabriel Garzón a los 57 años, actor que dio voz a Topo Gigio en México, uno de los personajes infantiles más famosos de la década de los setenta y ochenta.

Su muerte fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. "Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo", escribió en un conmovedor mensaje de despedida, acompañado de una fotografía.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, no obstante, en semanas previas, diversos compañeros solicitaron apoyo para recibir donantes de sangre, debido a que, desde el mes de diciembre de 2025, el actor se enfrentaba a algunas complicaciones de salud, generando alarma entre colegas del medio y seguidores.

Gabriel Ernesto Garzón , actor. Fotos: Facebook

¿Quién fue Gabriel Garzón?

Nacido el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue un destacado actor de doblaje, comediante, titiritero y productor de televisión, recordado principalmente por ser la voz oficial de Topo Gigio en México, el tierno ratoncito italiano que marcó a varias generaciones con sus canciones y su encanto, tanto risueño como cálido.

Además del mundo de doblaje, el actor destacó en el mundo del entretenimiento como titiritero y participó en diversos proyectos de locución y teatro, dejando una huella imborrable en el ámbito artístico nacional y dentro del entretenimiento familiar. Garzón estudió creación y manejo de marionetas en Estados Unidos.

El actor Gabriel Garzón participó en diversos programas de televisión infantiles como "Una sonrisa con Cepillín" y "La casa de la risa", también colaboró con figuras como el Tio Gamboin y Silvia Roche, creadora de Odisea Burbujas, dejando una marca en la cultura popular. En 2016, sufrió un accidente en Estados Unidos, que derivó en la amputación de una pierna, suceso que le trajo múltiples desafíos físicos, económicos y emocionales.

*Con información de Marlem Suárez

