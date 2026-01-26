¿Quién es Cha Eun-Woo, actor señalado por evasión fiscal?; pide disculpas en redes

El nombre del actor surcoreano Cha Eun-Woo se ha vuelto tendencia en los últimos días, tras darse a conocer una investigación legal en su contra que lo acusa de una presunta evasión de impuestos que supera los 20 mil millones de wones, esto es, alrededor de 13.6 millones de dólares.

De acuerdo con medios locales, el Servicio Nacional de Impuestos, a través de la Oficina Regional de Seúl, habría iniciado una investigación profunda para evaluar operaciones fiscales sospechosas del artista. Uno de los principales señalamientos tiene que ver con el supuesto uso de empresas fantasma para reducir la cantidad en pagos fiscales.

Según los reportes, el actor habría registrado un negocio de comida a nombre de su madre, el cual no realizaba actividades comerciales reales, lo que le permitió reducir la carga tributaria ilegalmente. De esta forma, sus ingresos se habrían dividido entre su agencia Fantagio Entertainment, esta empresa familiar y su cuenta personal.

Ante el escrutinio público y el escándalo mediático, el actor publicó una carta de disculpas en redes sociales. Foto: Instagram

Tras el creciente interés mediático y escrutinio público, este 23 de enero el actor publicó en su cuenta de Instagram una carta, en la ofreció disculpas a sus seguidores y mostró su arrepentimiento por su falta de responsabilidad. "Sinceramente inclino mi cabeza y me disculpo por la preocupación y la decepción que he causado", escribió.

Asimismo, explicó que está dispuesto a cooperar con el proceso, con el fin de remendar sus errores como ciudadano. "Cumpliré fielmente con todos los procedimientos tributarios que puedan surgir", señaló. Además, agregó: "...aceptaré con humildad la decisión final de las autoridades competentes y asumiré plena responsabilidad por ella".

¿Quién es Cha Eun-Woo?

Nacido el 30 de marzo de 1997 en la provincia de Gyeonggi en Corea del Sur, Cha Eun-Woo, cuyo nombre real es Lee Dong-min, es un actor, modelo y cantante muy famoso en el mundo del entretenimiento. Con 28 años, forma parte de la agrupación de k-pop ASTRO, formada por la empresa Fantagio Entertainment en 2016.

La banda debutó con la agencia Fantagio Entertainment en el proyecto "i-Teen". Foto: Facebook ASTRO

En su trayectoria actoral, ha destacado por participar en k-dramas populares internacionalmente, como "Nota de Venganza" en 2027, "La Belleza de Gangnam" en 2018, "La isla" en 2022, "Un buen día para ser perro" en 2023 y "Belleza Verdadera" en 2020, dando vida al personaje Lee Su-ho, papel que lo llevó a ser reconocido en el medio y con el que logró conquistar al público latino.

Apodado como el "Genio del Rostro" por su aspecto físico, Cha Eun-Woo también ha formado parte de algunas producciones de cine, entre las que destacan "Alerta máxima" en 2022 y "Mi vida brillante" en 2014, año en el que decidió iniciar una carrera como cantante solista, con el mini álbum Entity. Asimismo, gracias a su carisma, fue nombrado embajador global de marcas de lujo como Dior y Burberry.

En este momento el actor se encuentra fuera de los escenarios, reflectores y cámaras de filmación, debido a que, desde julio de 2025, está cumpliendo con su servicio militar obligatorio en el Ejército de Corea del Sur. No obstante, ha señalado que esto no corresponde a una excusa, y ha mostrado su disposición para esclarecer la situación.

