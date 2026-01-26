Esta fue la última publicación de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio; murió a los 57 años

Más Información

La tarde del domingo 25 de enero se confirmó el fallecimiento de Gabriel Garzón, actor de doblaje reconocido por ser la voz de , a los 57 años de edad.

La información fue difundida por el comediante Jorge Falcón mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde escribió:

“Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte de Gabriel Garzón. Días antes del deceso, personas cercanas al actor solicitaron donadores de sangre a través de redes sociales, ya que se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Esta fue la última publicación de Gabriel Garzón

Pese a su participación en proyectos de doblaje, Gabriel Garzón mantenía una actividad limitada en redes sociales. Su cuenta de Instagram se encontraba privada y contaba con poco más de mil seguidores.

En la plataforma Threads, el actor realizó su última publicación en noviembre de 2025, donde recordó a María Perego, creadora del personaje Topo Gigio, mediante un mensaje conmemorativo.

Esta fue la última publicación de Gabriel Garzón. Foto: Captura de pantalla
En su perfil de Facebook, la última publicación pública que realizó Garzón fue el 17 de enero, cuando compartió un video tomado de TikTok en el que aparece una mujer bailando la canción “El Taconazo”, interpretada por El Piporro. El contenido fue acompañado por el texto: “¿Y quién quiere bailar?”.

- Con información de Marlem Suárez

