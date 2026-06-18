El arranque de las manifestaciones culturales y políticas con motivo del orgullo de las comunidades de la diversidad sexual en la capital mexicana encuentra uno de sus pilares en la denominada Marcha Lencha 2026.

Este año, el contingente programó su punto de reunión en las inmediaciones del Ángel de la Independencia el sábado 20 de junio, trazando una ruta que avanza sobre el Paseo de la Reforma con dirección hacia el Monumento a la Revolución, sirviendo como antesala y apertura formal de las jornadas de visibilización del mes.

Al mediodía de este sábado, miles de personas que integran la comunidad LGBTIQ+ participaron con carteles y banderas en la Marcha Lencha, que salió desde el Ángel de la Independencia y concluyó en el Monumento a la Revolución. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (órgano del Gobierno de México encargado de promover la inclusión y el derecho a la no discriminación), este tipo de movilizaciones en el espacio público resulta fundamental para la cohesión social y la dignificación de los colectivos históricamente vulnerados.

La manifestación se caracteriza por su ambiente festivo, pero con un fuerte trasfondo de exigencia de derechos (encontrando en la elaboración de carteles una vía de comunicación directa hacia la ciudadanía).

Ideas creativas y originales para el diseño de pancartas en el contingente

La expresión gráfica representa una parte sustancial de la identidad de la marcha, permitiendo a las asistentes manifestar sus posturas mediante el uso del ingenio, las referencias de la cultura popular y el arte visual. Las siguientes propuestas conceptuales funcionan como guía para quienes buscan destacar o replicar mensajes con impacto social:

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La clásica referencia pop : La frase “Mi novia es mi religión, y yo soy muy devota” (la cual se puede acompañar visualmente con ilustraciones inspiradas en el arte de los vitrales o estéticas religiosas tradicionales).

: La frase (la cual se puede acompañar visualmente con ilustraciones inspiradas en el arte de los vitrales o estéticas religiosas tradicionales). Autoafirmación lésbica: El lema “ No es fase, es mi destino final” (diseñado con una tipografía y formato que imite la estructura visual de un boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México).

El lema “ (diseñado con una tipografía y formato que imite la estructura visual de un boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México). Sororidad y comunidad: La consigna social “Entre nosotras sí nos creemos, sí nos cuidamos y sí nos amamos”, enfocada en fortalecer las redes de apoyo mutuo.

La consigna social “Entre nosotras sí nos creemos, sí nos cuidamos y sí nos amamos”, enfocada en fortalecer las redes de apoyo mutuo. Rescate de la memoria histórica: El enunciado político “Existimos porque resistimos: las sáficas escribiendo nuestra propia historia”.

El enunciado político “Existimos porque resistimos: las sáficas escribiendo nuestra propia historia”. Divertida o tierno-irónica: La frase contemporánea “Más buchonas, menos machitos y mucho más glitter”, ideal para carteles con colores vibrantes y texturas llamativas.

Colectivos de mujeres integrantes de la comunidad LGBTQ+ participan en la quinta Marcha Lencha en la Ciudad de México, el sábado 21 de junio de 2025. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

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El valor del arte público según especialistas en estudios de género

La iconografía utilizada en estas marchas posee un trasfondo que va más allá del simple festejo callejero. Según reportes especializados de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), las expresiones artísticas y las pancartas en manifestaciones de colectivos sáficos actúan como herramientas de apropiación cultural y resiliencia urbana.

El uso de consignas que combinan la ironía con la denuncia permite abrir debates necesarios en la esfera pública sobre la seguridad, el respeto a las identidades no normativas y la erradicación de prejuicios. La Marcha Lencha se consolida de este modo como un espacio autónomo donde la creatividad individual aporta al mensaje colectivo de libertad e igualdad que se promueve a nivel global durante todo el periodo de conmemoraciones.

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