¿Quién era Epic Gamer Grandma, la abuela "gamer" que falleció a los 78 años?

Licencia Permanente 2026: conoce las claves para tramitarla el próximo año

Snowland: la experiencia “con nieve” que causó polémica en Panamá tras denuncias de estafa por anuncio hecho con IA

“Patrulla Espiritual” busca ayudar a Tylor Chase, actor de Nickelodeon, en su rehabilitación

¿Cómo es Loro Piana, la firma de ropa italiana de lujo donde fue visto José Ramón López Beltrán? Esto cuestan sus artículos

Los conductores de la CDMX tendrán una nueva oportunidad de tramitar su durante el 2026, pues luego del revuelo ocasionado por las aglomeraciones y largas filas en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), las autoridades extendieron el plazo hasta el próximo año.

Con esta medida, el pasado mes de noviembre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, puntualizó que los capitalinos tendrán un plazo extendido para obtener la licencia permanente tipo “A”.

Licencia permanente de CDMX. Foto: X @ClaraBrugadaM
Todo lo que debes saber sobre la Licencia Permanente en 2026

Una de las dudas principales entre los conductores, era el precio del trámite, el cual se mantendrá con el mismo costo del 2025 de $1,500 pesos.

Para obtener el documento solo se requiere contar con dos requisitos:

  • No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin Alcohol”.
  • No tener sentencias por delitos viales.

¿Si ya pagué, me harán válida la ficha del 2025?

De acuerdo con la Semovi, los que realizaron su pago continúan teniendo oportunidad de sacar cita durante el 2026, ya que las líneas de captura del 2025 continuarán siendo válidas. Recuerda que la cita es únicamente para obtener de forma física la licencia.

¿Que documentos debo llevar a la cita?

  • Identificación Oficial (INE)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
  • CURP
  • Línea de Captura pagada
  • Comprobante de que aprobaron el examen de conocimientos

Para obtener información detallada, no dudes en estar al pendiente de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México o comunicarte al Locatel.

