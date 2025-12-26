Licencia Permanente 2026: conoce las claves para tramitarla el próximo año

Los conductores de la CDMX tendrán una nueva oportunidad de tramitar su Licencia Permanente durante el 2026, pues luego del revuelo ocasionado por las aglomeraciones y largas filas en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), las autoridades extendieron el plazo hasta el próximo año.

Con esta medida, el pasado mes de noviembre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, puntualizó que los capitalinos tendrán un plazo extendido para obtener la licencia permanente tipo “A”.

Licencia permanente de CDMX. Foto: X @ClaraBrugadaM

Todo lo que debes saber sobre la Licencia Permanente en 2026

Una de las dudas principales entre los conductores, era el precio del trámite, el cual se mantendrá con el mismo costo del 2025 de $1,500 pesos.

Para obtener el documento solo se requiere contar con dos requisitos:

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin Alcohol”.

No tener sentencias por delitos viales.

¿Si ya pagué, me harán válida la ficha del 2025?

De acuerdo con la Semovi, los que realizaron su pago continúan teniendo oportunidad de sacar cita durante el 2026, ya que las líneas de captura del 2025 continuarán siendo válidas. Recuerda que la cita es únicamente para obtener de forma física la licencia.

¿Que documentos debo llevar a la cita?

Identificación Oficial (INE)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

CURP

Línea de Captura pagada

Comprobante de que aprobaron el examen de conocimientos

Para obtener información detallada, no dudes en estar al pendiente de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México o comunicarte al Locatel.

🚗✨ ¡Buenas noticias para las y los automovilistas de la #CapitalDeLaTransformación! Podrás tramitar tu #LicenciaPermanente todo el 2026 por el mismo costo. 🤑



✅Conoce los requisitos que necesitas para empezar tu solicitud y agendar tu cita o bien puedes hacerlo directamente… pic.twitter.com/tA50G3dAZI — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 25, 2025

dcs