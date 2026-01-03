“La situación es tensa y con miedo”: Luisito Comunica habla del drama que viven familiares de su novia Ary Tenorio en Venezuela

Este sábado 3 de enero el mandatario venezolano, Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa Cilia Flores por el gobierno de Estados Unidos tras un bombardeo en Caracas, Venezuela.

A través de la red social Truth Social, Donald Trump confirmó que ordenó la invasión militar, atrayendo la mirada mediática y generando gran conmoción en el mundo.

En redes sociales las reacciones a este suceso se polarizaron de inmediato entre muchos creadores de contenido de origen venezolano, así como de sus seres queridos. Tal fue el caso del mexicano Luisito Comunica, quien no tardó en reaccionar y hablar sobre el estado en el que se encuentra la familia de su novia, la también influencer Ary Tenorio.

Leer también: Ataque de EU a Venezuela: esta fue la última publicación de Maduro en Instagram antes de ser capturado

Ary Tenorio y Luisito Comunica. Foto: Redes Sociales

Luisito Comunica habla del drama que viven familiares de Ary Tenorio en Venezuela

Por medio de historias de Instagram, Luisito Comunica mencionó que se habían puesto en contacto con la familia de Ary Tenorio que vive en Venezuela para saber cómo se encuentran ante la situación.

“Estamos hablando con familiares de Ary que viven en Venezuela y nos reportan que la situación está crítica, que no hay tiendas abiertas, la gente no abrió sus negocios por temor. La gente tiene miedo a los bombardeos y que se desate una guerra”, dijo.

“Son omentos muy tensos para los que están por ahí, toda la fuerza y manténganse bien seguros”, mencionó el youtuber a sus seguidores. Además Luisito pidió a las personas que se encuentran allá que le escribieran para mantenerse informado de cualquier cosa que suceda.

Tras la conferencia de Donald Trump de esta mañana, el creador de contenido señaló los puntos importantes de las palabras de mandatario y señaló que había mas preguntas que respuestas con lo que pasará con Venezuela en el futuro.

Leer también: Captura de Maduro por parte de EU deja los mejores memes; así reaccionaron en X

Luisito comunica resaltó los puntos importantes de la conferencia de Donald Trump. Foto: Instagram

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs