¡No tires tus muñecos de la Rosca de Reyes! Aquí te contamos cómo y dónde los puedes reciclar

“La situación es tensa y con miedo”: Luisito Comunica habla del drama que viven familiares de su novia Ary Tenorio en Venezuela

Stephen King condena ataque de EU a Venezuela: “no se trata de drogas, se trata de petróleo”

Ataque de EU a Venezuela: esta fue la última publicación de Maduro en Instagram antes de ser capturado

Javier Alatorre se viraliza tras ataque de EU a Venezuela y llama "gemelo malvado" a Maduro

Este sábado 3 de enero el mandatario venezolano, junto a su esposa Cilia Flores por el gobierno de Estados Unidos tras un bombardeo en Caracas, Venezuela.

A través de la red social Truth Social, Donald Trump confirmó que ordenó la invasión militar, atrayendo la mirada mediática y generando gran conmoción en el mundo.

En redes sociales las reacciones a este suceso se polarizaron de inmediato entre muchos creadores de contenido de origen venezolano, así como de sus seres queridos. Tal fue el caso del mexicano , quien no tardó en reaccionar y hablar sobre el estado en el que se encuentra la familia de su novia, la también influencer Ary Tenorio.

Ary Tenorio y Luisito Comunica. Foto: Redes Sociales

Luisito Comunica habla del drama que viven familiares de Ary Tenorio en Venezuela

Por medio de historias de Instagram, Luisito Comunica mencionó que se habían puesto en contacto con la familia de Ary Tenorio que vive en Venezuela para saber cómo se encuentran ante la situación.

“Estamos hablando con familiares de Ary que viven en Venezuela y nos reportan que la situación está crítica, que no hay tiendas abiertas, la gente no abrió sus negocios por temor. La gente tiene miedo a los bombardeos y que se desate una guerra”, dijo.

“Son omentos muy tensos para los que están por ahí, toda la fuerza y manténganse bien seguros”, mencionó el youtuber a sus seguidores. Además Luisito pidió a las personas que se encuentran allá que le escribieran para mantenerse informado de cualquier cosa que suceda.

Tras la conferencia de Donald Trump de esta mañana, el creador de contenido señaló los puntos importantes de las palabras de mandatario y señaló que había mas preguntas que respuestas con lo que pasará con Venezuela en el futuro.

Luisito comunica resaltó los puntos importantes de la conferencia de Donald Trump. Foto: Instagram

