La poderosa mezcla casera para limpiar los espejos y dejarlos relucientes

Tener espejos limpios y relucientes no solo mejora la apariencia de cualquier habitación, sino que también aporta una sensación de orden, amplitud y luminosidad al hogar.
En muchas ocasiones, los productos comerciales dejan manchas, rayas o residuos difíciles de eliminar, por este motivo hoy te revelamos una poderosa mezcla casera para limpiar espejos de forma natural, económica y eficaz, sin necesidad de usar químicos agresivos en casa.
La mezcla casera que deja los espejos como nuevos
Optar por un limpiador natural no solo es económico, sino también seguro para tu salud y el medio ambiente. El secreto para obtener un brillo perfecto sin rayas está en una combinación sencilla de ingredientes que probablemente ya tienes en casa, sólo necesitas:
- 1 taza de agua tibia
- ½ taza de vinagre blanco destilado
- 1 cucharada de alcohol isopropílico para más brillo
- 1 botella con atomizador
- 1 microfibra
Preparación:
Mezcla todos los ingredientes en el atomizador y agita bien antes de usar. Rocía directamente sobre el espejo y limpia con un paño de microfibra o papel periódico.
El vinagre disuelve la grasa y elimina residuos, mientras que el alcohol acelera el secado y evita marcas. El resultado: un espejo transparente y brillante en segundos.
Más trucos para limpiar los espejos
Además de la mezcla casera, existen otros consejos que potencian los resultados:
- Evita usar trapos de algodón, ya que sueltan pelusa.
- Limpia en movimientos circulares y luego en sentido vertical u horizontal.
- No limpies con luz directa del sol, porque el líquido se seca rápido y deja marcas.
Si el espejo tiene salpicaduras de pasta dental o maquillaje, retíralas antes con un poco de vinagre y una esponja suave.
