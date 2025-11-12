Más Información

La poderosa mezcla casera para limpiar los espejos y dejarlos relucientes

Tener no solo mejora la apariencia de cualquier habitación, sino que también aporta una sensación de orden, amplitud y luminosidad al hogar.

En muchas ocasiones, los productos comerciales dejan manchas, rayas o residuos difíciles de eliminar, por este motivo hoy te revelamos una de forma natural, económica y eficaz, sin necesidad de usar químicos agresivos en casa.

El truco casero para limpiar espejos. Foto: Pixabay
La mezcla casera que deja los espejos como nuevos

Optar por un limpiador natural no solo es económico, sino también seguro para tu salud y el medio ambiente. El secreto para obtener un brillo perfecto sin rayas está en una combinación sencilla de ingredientes que probablemente ya tienes en casa, sólo necesitas:

  • 1 taza de agua tibia
  • ½ taza de vinagre blanco destilado
  • 1 cucharada de alcohol isopropílico para más brillo
  • 1 botella con atomizador
  • 1 microfibra

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes en el atomizador y agita bien antes de usar. Rocía directamente sobre el espejo y limpia con un paño de microfibra o papel periódico.

El vinagre disuelve la grasa y elimina residuos, mientras que el alcohol acelera el secado y evita marcas. El resultado: un espejo transparente y brillante en segundos.

Reaviva el brillo en tus espejos. Foto: Pixabay
Más trucos para limpiar los espejos

Además de la mezcla casera, existen otros consejos que potencian los resultados:

  • Evita usar trapos de algodón, ya que sueltan pelusa.
  • Limpia en movimientos circulares y luego en sentido vertical u horizontal.
  • No limpies con luz directa del sol, porque el líquido se seca rápido y deja marcas.

Si el espejo tiene salpicaduras de pasta dental o maquillaje, retíralas antes con un poco de vinagre y una esponja suave.

