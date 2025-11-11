Más Información

¿Cómo ahuyentar las moscas de la casa y el jardín? Descubre el método infalible

¿Cómo ahuyentar las moscas de la casa y el jardín? Descubre el método infalible

Hotel en Nueva York lanza paquete para revivir experiencia de “Mi Pobre Angelito 2”: ¿cuánto cuesta?

Hotel en Nueva York lanza paquete para revivir experiencia de “Mi Pobre Angelito 2”: ¿cuánto cuesta?

¿Qué hacer si se me pierde mi carnet del IMSS? Así puedes reponerlo

¿Qué hacer si se me pierde mi carnet del IMSS? Así puedes reponerlo

Temporada de frío: trucos eficaces para mantener tu casa más cálida sin gastar de más

Temporada de frío: trucos eficaces para mantener tu casa más cálida sin gastar de más

Toy Story 5: lanzan primer tráiler de la emblemática saga de Pixar y revelan fecha de estreno

Toy Story 5: lanzan primer tráiler de la emblemática saga de Pixar y revelan fecha de estreno

Las moscas son uno de los insectos más molestos en el hogar, ya que su presencia persiste sin importar si es temporada de calor o frío. Su aparición no solo resulta incómoda, sino que también puede ser un , ya que estos insectos pueden transportar bacterias y contaminar los alimentos.

Si estás en la búsqueda de un de la casa y el jardín, aquí te compartimos un remedio sencillo, natural y altamente efectivo que te ayudará a mantener tus espacios libres de estos visitantes indeseados.

Leer también:

Descubre como9 alejar las moscas de tu cocina. Foto: Especial
Descubre como9 alejar las moscas de tu cocina. Foto: Especial

¿Cómo ahuyentar las moscas de la casa y el jardín?

Este método no solo ahuyenta moscas, sino que también deja un aroma agradable en tu hogar, al ser uno de los remedios más efectivos y naturales.

Ingredientes:

  • 1 limón
  • 15 a 20 clavos de olor
  • 1 ramita de romero o menta

Corta el limón en dos mitades e inserta los clavos de olor en la pulpa y coloca el limón en puntos estratégicos como el comedor, cocina, ventanas o mesas en el jardín. Si deseas aumentar su efecto, acompáñalo con hojas de menta o romero fresco.

¿Por qué hay moscas en tu hogar o jardín?

Las moscas suelen acercarse a lugares donde encuentran comida, humedad o materia orgánica en descomposición. Algunas de las razones más comunes son:

  • Restos de comida en la cocina
  • Basura sin tapar
  • Frutas muy maduras
  • Jardines con plantas aromáticas pero sin mantenimiento
  • Mascotas y su bandeja de alimento

La clave está en reducir los olores que las atraen y utilizar elementos que repelan su presencia.

Leer también:

Mantener una rutina de limpieza en la cocina protege tu salud. Foto: Freepik
Mantener una rutina de limpieza en la cocina protege tu salud. Foto: Freepik


Otros trucos para mantener las moscas lejos

Además del método anterior, puedes reforzar la protección con los siguientes remedios:

  • Mantén los botes de basura siempre cerrados.
  • Lava los platos inmediatamente después de comer y evita que se acumulen.
  • Limpia superficies con vinagre blanco para eliminar olores que las atraen.
  • Coloca plantas repelentes como albahaca, lavanda o citronela en ventanas o terraza.
  • Instala mosquiteros en ventanas o puertas.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]