La Granja VIP: quinta noche de asamblea deja lluvia de los mejores memes

La tensión entre los participantes ha aumentado tras el arranque de una nueva semana en La Granja VIP, ya que el pasado miércoles 12 de noviembre durante la quinta asamblea del reality, se definieron los 4 nominados.

La placa de los concursantes en riesgo ya contaba con Lis Vega, quien se subió luego de perder el duelo de la semana contra Alfredo Adame, y Eleazar Gómez, quien fue puesto en riesgo de eliminación por decisión de Jawy Méndez en "El Legado".

Finalmente, tras la sesión de votos que se dio con ayuda de la "ruleta de nominación", Sergio Mayer Mori y Manola Díez fueron los elegidos para acompañar a Eleazar y Lis en la próxima jornada de "salvación" entre los participantes nominados.

La granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca. Foto: Instagram oficial.

Los mejores memes que dejó la quinta noche asamblea

La quinta noche de asamblea dejó una ola de memes en redes sociales, donde usuarios vaciaron sus reacciones y burlas ante lo ocurrido durante la transmisión del reality show de TV Azteca.

Memes de la quinta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Diversos usuarios decidieron destacar el tema del trato que está recibiendo Eleazar Gómez y expresaron que "la violencia solo genera más violencia", así como que los granjeros que odian a Eleazar se "creían diferentes", caen en lo mismo al comportarse así.

Memes de la quinta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Agregaron que "la violencia no solo es física, también es mental".

Memes de la quinta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

Por otro lado, otros internautas decidieron mostrar sus preferencias y compartir por quién estarán votando esta semana, siendo Manuela Díez una de las favoritas.

En lo personal yo le estaré dando mis 20 votos a Manola!



Los granjeros están jugando a que Sergio gane salvación y salve a Liz!



En la placa quedaría Manola, Eleazar y Adame como traicionado!



Debemos arropar a Manola! A VOTAR! https://t.co/wIecUH4LXS



#LaGranjaVIP pic.twitter.com/TABXQUyLE4 — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) November 13, 2025

Otros internautas destacaron la "preferencia" que se ha hecho "obvia" hacia Sergio Mayer Mori en lo que va del reality show, burlándose de qué acciones podría tomar la producción esta semana para "arropar" a Mayer Mori.

Memes de la quinta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

A la vez, algunos internautas se burlaron de Alberto Del Río "El Patrón" por los comentarios lanzados a Eleazar, cuando según su opinión, el exluchador solo genera contenido cuando está relacionado a Gómez.

Memes de la quinta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

El enfrentamiento entre El Patrón y Eleazar también fue uno de los puntos importantes de la noche, generando una variedad de burlas al exluchador.

Memes de la quinta noche de asamblea en La Granja VIP. Foto: X

