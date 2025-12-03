La eficaz mezcla casera para limpiar el vidrio de las ventanas y dejarlas relucientes

Mantener las ventanas limpias puede parecer una tarea sencilla, pero conseguir que el vidrio se mantenga sin manchas, rayones o marcas de agua requiere mayor técnica y los productos adecuados.

La acumulación de polvo, grasa ambiental y humedad hace que el cristal pierda brillo con facilidad, por suerte, existe una mezcla casera poderosa, económica y ecológica que deja los vidrios claros, relucientes y libres de suciedad en pocos minutos.

Limpiar una ventana | Fuente: Canva

La mejor mezcla casera para limpiar las ventanas





Una de las fórmulas más efectivas combina vinagre blanco, agua y unas gotas de jabón líquido. Estos ingredientes trabajan en conjunto para deshacer grasa, neutralizar olores y eliminar manchas.

Ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

1 taza de agua tibia

5 gotas de jabón para trastes

Preparación:

Vierte todo en un atomizador y agita para integrar, el vinagre actuará como desinfectante y abrillantador, mientras que el jabón ayuda a retirar residuos grasos.

Para mejores resultados, evita limpiar bajo el sol directo, ya que seca rápido y deja marcas, esparce la mezcla con el atomizador sobre el vidrio y distribuye con una microfibra o papel periódico, que ayuda a pulir sin rayar.

La manera adecuada de su aplicación es con movimientos circulares, posteriormente termina secando con otro paño seco, en caso de manchas difíciles; repite el proceso o deja actuar por un par de minutos antes de frotar y repite al menos una vez al mes.

Imagen: Freepik.

