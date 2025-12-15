It: Welcome to Derry deja un final de temporada cardíaco; esta es la explicación de la escena post créditos

La primera temporada de It: Welcome to Derry concluyó con uno de los episodios más sombríos de todo el universo de It.

Durante los ocho episodios, la trama conectó eventos del pasado con aquellos que ocurrieron 27 años después, cuando el grupo de amigos —Beverly Marsh, Richie Tozier, Bill Denbrough, Ben Hanscom, Stanley Uris, Eddie Kaspbrak y Mike Hanlon— volvieron a enfrentarse al temido Pennywise.

"It: Welcome to Derry". Foto: HBO Max

La serie reveló que Pennywise llegó a Derry dentro de un cometa que se estrelló en la ciudad, y que la comunidad nativa americana —consciente de la amenaza— había utilizado fragmentos de ese cometa para mantenerlo encerrado.

¿Qué sucedió en el episodio final de It: Welcome to Derry?

El episodio final de It: Welcome to Derry inició con una niebla que envolvió Derry, una señal clara del regreso de Pennywise. Aunque en el capítulo 7 el payaso había entrado en un periodo de letargo, la intervención de los militares —al quemar un fragmento del cometa— provocó su despertar y rompió el frágil equilibrio que lo mantenía dormido.

En medio de la niebla, Pennywise secuestró a varios niños de la escuela; sin embargo, los protagonistas lograron intervenir a tiempo al colocar un pilar bajo un árbol, elemento que resultó clave para frenar los planes del payaso.

El episodio también aportó elementos que conectaron la serie con la historia narrada en las películas de It: se mostró la salida de Dick Halloran de la ciudad y, 26 años después, Beverly Marsh revivió uno de los momentos más traumáticos de su vida, el suicidio de su madre en un hospital psiquiátrico.

La escena post-créditos de It: Welcome to Derry

La escena post-créditos de It: Welcome to Derry jugó un papel fundamental al expandir la mitología de Derry y vincular de manera directa los acontecimientos de la serie con las películas de It.

La secuencia comenzó con Ingrid Kersh, un personaje marcado por los sucesos más oscuros de la ciudad, internada en un hospital psiquiátrico. Su deterioro mental reforzó la idea de que la influencia de Derry deja cicatrices permanentes en quienes entraron en contacto con el mal que habita el pueblo.

A continuación, la narrativa dio un salto a finales de los años ochenta, un periodo clave dentro de la saga, ya que coincidió con el despertar de Pennywise, tal como se mostró en la primera película de It.

Fue en este momento cuando apareció Beverly Marsh en su niñez, enfrentando uno de los episodios más traumáticos de su infancia: la muerte de su madre, Elfrida Marsh. Aunque la serie no ofreció detalles explícitos, se insinuó que el ambiente opresivo y la influencia de Pennywise en Derry contribuyeron a este trágico desenlace.

En medio de esta tragedia, Ingrid Kersh observó la escena y pronunció una frase inquietante: “En Derry, nadie que muere se va realmente”. Esta afirmación reforzó el terror psicológico que define a la ciudad y sugirió que los traumas de Derry permanecen vivos en la memoria colectiva.

Además, esta escena post-créditos recontextualizó un momento clave de It: Chapter Two, cuando Beverly adulta se encontró con la señora Kersh. Ahora se sugirió que Ingrid Kersh era un personaje real y que Beverly ya había tenido contacto con ella en su niñez, ampliando la perturbadora influencia de Pennywise a lo largo de los años.

