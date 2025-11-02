Más Información

No te pierdas la Megaofrenda de la UNAM hoy 2 de noviembre

Halloween y la cancelación del concierto de Morrisey, en los memes de la semana

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Los muertos al cajón y los vivos al fiestón

La invención de la calavera Garbancera y La Catrina

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

La serie “”, estrenada el pasado 26 de octubre, causó revuelo en internet, donde los usuarios han analizado cada escena para descubrir todas las referencias ocultas y los eventos futuros que podrían desarrollarse en la historia.

Este proyecto, basado en el universo creado por Stephen King, profundiza en los orígenes de It, el payaso bailarín que aterroriza a los niños del pueblo de Derry en 1962, muchos años antes de los acontecimientos de la primera película.

Una de las referencias del episodio inicial es el año en que se sitúa la serie, coincidiendo con el ciclo de aparición de Pennywise, quien regresa cada 27 años.

¿Qué eventos y personajes aparecen en "It: Welcome to Derry?

Los interludios presentes en la novela también aparecen en la introducción del segundo episodio, muestran eventos como:

  1. "La desaparición del campamento de leñadores" (1906), donde se confirma una presencia extraña.
  2. Explosión de la fábrica Kitchener (1908), donde el villano habría provocado una detonación durante un día de Pascua, causando la muerte de varios niños y adultos presentes en el lugar.
  3. La banda Bradley (1929), acontecimiento donde una grupo de criminales es atacadado por el pueblo y donde habría aparecido Pennywise
  4. Incendio del Black Spot (1930), un evento ficticio ocurrido en un club nocturno de la comunidad afroamericana, donde murieron muchas personas, y que estaría directamente relacionado con It.

Personajes y eventos de "It: Capítulo 1"

Normalización de la violencia en Derry. En la serie se muestra a un grupo de bullies que abusan de un niño a plena luz del día, haciendo contraste con una escena de “It: Capítulo Uno”, donde el maltrato es ignorado por los adultos, reforzando la idea de que el horror también puede ser “humano”.

Maturin, la tortuga gigante, personaje ficticio creado por Stephen King, aparece en varias escenas del primer capítulo y segundo de “It: Welcome to Derry”, incluso como un amuleto para Lilly (Clara Stack).

En la novela, la tortuga aparece en los sueños de Billy, donde le enseña a realizar el ritual de Chüd para derrotar a It, y también se le menciona como uno de los guardianes que sostienen La Torre Oscura.

De acuerdo con los creadores Andy Muschietti, Barbara Muschietti y el productor Jason Fuchs, “” está planeada para tener tres temporadas, en las que se explorará el origen de este ente cósmico que se alimenta del miedo del pueblo ficticio.

