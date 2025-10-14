El pasado viernes 10 de octubre a las 19:00 horas se llevó a cabo la inauguración de la onceava edición de "INÉDITO", una de las plataformas que conforma el programa del evento anual Design Week México 2025,organizado por Andrea Cesarman, Emilio Cabrero y Marco Coello, bajo la presidencia de Maria Laura Medina de Salinas. El evento tuvo lugar al interior de Espacio CDMX, un recinto cultural dedicado a mostrar el valor de la arquitectura y el diseño, aportando una atmósfera ideal para disfrutar de la exhibición.

Durante la inauguración de INÉDITO este año, Banco Azteca estuvo presente, reiterando su compromiso con el diseño nacional, premiando la excelencia y colaborando en la creación de nuevas propuestas y oportunidades. También se contó con la participación de Elena Alti, Vicepresidenta Senior y Chief Marketing Officer en Grupo Salinas, quien calificó este encuentro como "un referente de creatividad y un espacio donde la libertad creativa y el talento mexicano se expresan con autenticidad".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Elena Alti detalló lo que significa para la institución financiera patrocinar este tipo de exhibiciones y abrirle las puertas a nuevas mentes creativas que buscan dejar su huella en el diseño mexicano: "Para Banco Azteca es un honor acompañarles de nuevo en Inédito, un espacio que se ha consolidado como semillero de innovación y escaparate de la disciplina, el esfuerzo y la pasión de jóvenes diseñadores que transforman su entorno a través de la creatividad y la libertad".

Elena Alti, Senior VP y Chief Marketing Officer en Grupo Salinas asistió al evento de Inédito en Espacio CDMX. Foto: Gabriel Pano EL UNIVERSAL

"Nuestro patrocinio a Design Week México responde a una convicción profunda: que la cultura, el arte y el diseño son motores de una prosperidad incluyente, en la que todos tienen la posibilidad de aportar, crecer y prosperar por su propio esfuerzo", añadió Alti.

¿Qué es INÉDITO y cuál es su objetivo?

Inédito es una de las tantas plataformas que conforman el programa de Design Week México, enfocada principalmente en reconocer la creatividad emergente y la innovación a través de una exposición pública y gratuita con piezas de diseño utilitario y arte objeto completamente inéditas y nunca antes vistas. Bajo la temática de este año: "Diseñado en México", la iniciativa busca abarcar una amplia variedad de propuestas estéticas e incentivar la participación de diseñadores emergentes.

La iniciativa INÉDITO se ha convertido por once años en el escenario ideal para impulsar a diseñadores, artesanos, talleres y estudios creativos que buscan abrirse paso en el mundo del diseño en México. "Pensamos profundamente que México es un país de ideas, un país de creatividad y no solo somos un país de maquila", expresó Emilio Cabrero, directivo de Design Week México .

Con Argentina como invitado de honor, cada una de las creaciones exhibidas en esta categoría es única, a través de la modificación y reimaginación de un simple objeto cotidiano en una obra de arte con esencia y utilidad, desafiando los límites entre forma y función, tradición y contemporaneidad. "El diseño es la representación más clara de la libertad, es transformar algo cotidiano en algo significativo", recalcó Cabrero en su intervención.

La inauguración de la exhibición contó con una gran cantidad de asistentes nacionales y extranjeros. Foto: Gabriel Pano EL UNIVERSAL

Un esfuerzo por apoyar la creatividad y la innovación

En esta edición, Banco Azteca anunció que, por tercer año consecutivo, se otorgará el premio Apoyar Nos Toca, el cual ofrece un monto de 80 mil pesos al proyecto ganador. "Con el premio Apoyar Nos Toca y nuestro apoyo a plataformas como Inédito, reconocemos la libertad, el mérito y el esfuerzo de quienes, a través del diseño, generan oportunidades", destacó Elena Alti.

La institución financiera entrega este galardón con el objetivo de reconocer la excelencia en el diseño, reafirmando su apuesta por el reconocimiento, la disciplina y la innovación como principales motores de la prosperidad incluyente en el desarrollo de un futuro mejor en el país. "Nos entusiasma acompañar tanto a instituciones como a creadoras emergentes que representan a un México que va hacia adelante", agregó Elena de Grupo Salinas.

Durante el evento también se destacó la participación de los representantes de ÍCARO, incubadora de emprendimiento cultural impulsada por Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, con el apoyo de Banco Azteca.

La exposición permanecerá abierta al público de manera gratuita desde el 11 de octubre hasta el 11 de enero de 2026. Foto: Gabriel Pano EL UNIVERSAL

Un reconocimiento a la autenticidad y la tradición

Como parte de su vocación y esfuerzo por ampliar oportunidades, este año el banco respaldó la presencia de nuevas voces del diseño, entre ellas, la diseñadora mexicana Abril Téllez, quien presentó una propuesta textil de carácter experimental que pone en diálogo el diseño con la libertad, identidad y comunidad.

Su proyecto, titulado “Mexicana Urbana”, fue creado con estructuras de mimbre, tramas de vara de trigo, popotillo y textiles de lirio acuático de Xochimilco. A través de él, compartió con el público una reinterpretación contemporánea de las tradiciones mexicanas y del rico legado histórico del país, integrándolos en un contexto urbano y moderno.

"Nos llena de orgullo patrocinar el trabajo de una creadora cuya obra refleja el poder de ese diseño para conectar identidad y propósito, su talento representa una generación que innova con autenticidad y demuestra que ese diseño puede transformar realidades", destacó Elena Alti en su participación.

"Mexicana Urbana": proyecto textil de Abril Téllez, fundadora del taller "Téllez". Foto: Gabriel Pano EL UNIVERSAL

"Felicidades a los participantes de esta edición de Inédito. Gracias por demostrarnos que el diseño mexicano tiene la fuerza para inspirar, transformar y construir un futuro más libre, más justo y más próspero", finalizó Alti durante su participación en el discurso de inauguración.

