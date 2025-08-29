Más Información

Harry Potter en Krispy Kreme: así son las donas inspiradas en el mundo mágico; ¿a qué hora adquirirlas hoy, 29 de agosto?

Harry Potter en Krispy Kreme: así son las donas inspiradas en el mundo mágico; ¿a qué hora adquirirlas hoy, 29 de agosto?

Día Mundial del Videojuego: ¿cuáles son los 10 mejores juegos de la historia?; esto dice la IA

Día Mundial del Videojuego: ¿cuáles son los 10 mejores juegos de la historia?; esto dice la IA

¿Cómo es San Andrés?; el barrio de Guadalajara donde fue hallada muerta la tiktoker Esmeralda FG

¿Cómo es San Andrés?; el barrio de Guadalajara donde fue hallada muerta la tiktoker Esmeralda FG

Asesinan a tiktoker Esmeralda FG; esta es la última publicación de la influencer en TikTok

Asesinan a tiktoker Esmeralda FG; esta es la última publicación de la influencer en TikTok

¿Ovnis en el Popocatépetl?; captan objetos alrededor del volcán y video estremece en X

¿Ovnis en el Popocatépetl?; captan objetos alrededor del volcán y video estremece en X

lanzó una colaboración de donas con temática del mágico mundo de Harry Potter.

A partir de este 29 de agosto, todos los potterheads en México pueden disfrutar de las donas inspiradas en el mundo fantástico de la autora inglesa, J.K. Rowling, que fueron lanzadas por Krispy Kreme.

Esta colaboración estará disponible de manera limitada, por lo que podrán adquirirse del 29 de agosto al 9 de octubre en las tiendas físicas de Krispy Kreme -a través de todo el territorio nacional- o domicilio -a través del servicio de delivery de la empresa o por medio de otras apps-.

Con el lanzamiento de esta colaboración, la marca da inicio a la temporada otoño-invierno y brinda a los usuarios una experiencia que combina sabores y magia.

Lee también:

Krispy Kreme lanza donas inspiradas en el mundo de Harry Potter. Foto: Krispy Kreme México
Krispy Kreme lanza donas inspiradas en el mundo de Harry Potter. Foto: Krispy Kreme México

¿Cuáles son los nuevos sabores de las donas?

Esta colaboración consta de cinco donas inspiradas en el mundo de Harry Potter y una bebida, que ya promete convertirse en un favorito de la temporada.

Bebida de Harry Potter x Krispy Kreme. Foto: Krispy Kreme México
Bebida de Harry Potter x Krispy Kreme. Foto: Krispy Kreme México

Tanto el diseño, como los sabores de las donas están inspiradas en las cuatro casas de Hogwarts, y una en el Sombrero Seleccionador:

Dona Gryffindor:

  • Rellena de betún de galleta.
  • Cubierta con glaseado guinda y crumble de galleta.
  • Decorada con el escudo de la casa de Harry Potter.

Lee también:

Dona Slytherin:

  • Base de la dona clásica original glaseada.
  • Cubierta con betún de chocolate y crema de mantequilla verde.
  • Decorada con azúcar y galletas de chocolate, y el emblema de la casa de Lord Voldemort y Draco Malfoy.

Dona Hufflepuff:

  • Rellena con betún de caramelo.
  • Decorada con glaseado amarillo y el escudo de la casa de Cedric Diggory.

Dona Ravenclaw:

  • Original glaseada, con topping azul sabor arándano.
  • Decorada con chispas azules y el emblema de la casa de los sabios.

La colaboración de Krispy Kreme x Harry Potter ya ha causado revuelo en redes sociales, donde fanáticos de la saga y amantes de los postres y la comida, ya han expresado su emoción por probarlas.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses