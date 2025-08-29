Harry Potter en Krispy Kreme: así son las donas inspiradas en el mundo mágico; ¿a qué hora adquirirlas hoy, 29 de agosto?

Krispy Kreme lanzó una colaboración de donas con temática del mágico mundo de Harry Potter.

A partir de este 29 de agosto, todos los potterheads en México pueden disfrutar de las donas inspiradas en el mundo fantástico de la autora inglesa, J.K. Rowling, que fueron lanzadas por Krispy Kreme.

Esta colaboración estará disponible de manera limitada, por lo que podrán adquirirse del 29 de agosto al 9 de octubre en las tiendas físicas de Krispy Kreme -a través de todo el territorio nacional- o domicilio -a través del servicio de delivery de la empresa o por medio de otras apps-.

Con el lanzamiento de esta colaboración, la marca da inicio a la temporada otoño-invierno y brinda a los usuarios una experiencia que combina sabores y magia.

Lee también: ¿Quién era Esmeralda FG?; la tiktoker asesinada junto con su familia en Jalisco

Krispy Kreme lanza donas inspiradas en el mundo de Harry Potter. Foto: Krispy Kreme México

¿Cuáles son los nuevos sabores de las donas?

Esta colaboración consta de cinco donas inspiradas en el mundo de Harry Potter y una bebida, que ya promete convertirse en un favorito de la temporada.

Bebida de Harry Potter x Krispy Kreme. Foto: Krispy Kreme México

Tanto el diseño, como los sabores de las donas están inspiradas en las cuatro casas de Hogwarts, y una en el Sombrero Seleccionador:

Dona Gryffindor:

Rellena de betún de galleta.

Cubierta con glaseado guinda y crumble de galleta.

Decorada con el escudo de la casa de Harry Potter.

Lee también: Transporte RTP para estudiantes de la UNAM, IPN y UAM; conoce todas las rutas y horarios

Dona Slytherin:

Base de la dona clásica original glaseada.

Cubierta con betún de chocolate y crema de mantequilla verde.

Decorada con azúcar y galletas de chocolate, y el emblema de la casa de Lord Voldemort y Draco Malfoy.

Dona Hufflepuff:

Rellena con betún de caramelo.

Decorada con glaseado amarillo y el escudo de la casa de Cedric Diggory.

Dona Ravenclaw:

Original glaseada, con topping azul sabor arándano.

Decorada con chispas azules y el emblema de la casa de los sabios.

La colaboración de Krispy Kreme x Harry Potter ya ha causado revuelo en redes sociales, donde fanáticos de la saga y amantes de los postres y la comida, ya han expresado su emoción por probarlas.

También te interesará:

Alito Moreno vs Noroña: comparan pelea en el Senado con escena de "31 Minutos"; video se viraliza en redes

Desde Lady Cineteca hasta Lord Pádel; así han sido los personajes más polémicos que se viralizaron en redes

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr