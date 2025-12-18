Durante la temporada invernal, México refuerza sus acciones de salud pública con la instalación de módulos de vacunación para prevenir enfermedades respiratorias.

En este contexto, una joven extranjera de origen canadiense se volvió viral en TikTok luego de compartir el choque cultural que experimentó al descubrir un centro de vacunación dentro de una plaza comercial, un hecho que, según relató, le resultó completamente inesperado.

El video fue grabado mientras la joven recorría un centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco.

En las imágenes se observa una fila de personas formadas de manera ordenada, lo que inicialmente la llevó a pensar que se trataba del acceso a una tienda.

Sin embargo, al acercarse, descubrió que se trataba de un módulo de vacunación gratuito operado por personal de salud.

Reacciones en redes y reconocimiento al sistema de salud

La publicación acumuló más de medio millón de reproducciones y comentarios en pocas horas. Entre las reacciones predominan comentarios tales como: “Qué orgullo que las vacunas sean gratis y tan accesibles”. o "Los de la fila: Me das una de COVID y otra de tétanos, si, con todo, por favor." De igual forma, mensajes que elogian al personal de salud y celebran la existencia de campañas gratuitas de vacunación.

Más allá del impacto viral, el caso puso sobre la mesa la relevancia de las estrategias comunitarias para aumentar la cobertura de vacunación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, llevar los servicios de inmunización a espacios comunitarios y de fácil acceso contribuye a mejorar las tasas de vacunación y reduce las barreras que enfrentan ciertos sectores de la población.

El testimonio de la extranjera no solo evidenció un choque cultural, sino que también permitió visibilizar un modelo de atención que prioriza la prevención y la cercanía con la población. En un contexto marcado por enfermedades respiratorias estacionales, estas acciones cobran especial relevancia y muestran cómo la salud pública puede integrarse a la vida diaria.

