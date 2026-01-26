El Caballero de los Siete Reinos; ¿cuántos episodios tendrá el spin-off de "Juego de Tronos"?

Más Información

El pasado domingo 18 de enero, se estrenó el spin-off de la popular serie de televisión Juego de Tronos, llamado . Esta serie narra las aventuras de Dunk y Egg, escritas en tres cuentos cortos por el estadounidense George R. R. Martin, creador de la serie de novelas literarias de fantasía .

Protagonizada por el actor irlandés Peter Claffley como Duncan y por el británico Dexter Sol Ansell como Egg, este spin-off sitúa a los espectadores aproximadamente un siglo antes de los eventos ocurridos en la saga principal. La trama sigue a Duncan, un joven humilde y torpe, así como a Egg, su leal escudero, quien lo acompaña en su intento por convertirse en un caballero del reino.

Entre los principales temas que aborda se encuentra la lealtad, el honor y el aprendizaje, dejando de lado las complicadas narrativas de la primera serie y ahondando más en la vida cotidiana de un habitante común y corriente de Poniente, marcando el rumbo de la historia con un tono más humano, íntimo y emotivo, centrado en el compañerismo y el crecimiento personal.

HBO Max lanzó el tráiler oficial de El Caballero de los Siete Reinos, una precuela de Game of Thrones. Foto: HBO Max

¿Cuántos episodios tendrá este spin-off?

En total, la serie contará con seis episodios en su primera temporada. Cada capítulo tendrá una duración promedio de 35 minutos aproximadamente, un formato más breve y más ligero que hará pasar un buen rato a los fanáticos mientras esperan el estreno de la tercera temporada de "La Casa del Dragón", en verano de 2026.

Los capítulos del spin-off pueden verse de manera semanal por la plataforma de streaming de HBO Max, esto es, cada domingo a las 21:00 horas (tiempo centro de México). Hasta el momento ya están disponibles los primeros dos episodios, titulados "El caballero errante" y "Carne de sal dura". A continuación, te dejamos el calendario completo:

  • Episodio 1: Ya disponible (18 de enero)
  • Episodio 2: Ya disponible (25 de enero)
  • Episodio 3: 1 de febrero
  • Episodio 4: 8 de febrero
  • Episodio 5: 15 de febrero
  • Episodio 6: 22 de febrero (final de temporada)

Finalmente, cabe recalcar que la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos está prevista para el año 2027.

