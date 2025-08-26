Efemérides del 26 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Hoy, 26 de agosto, se celebran tres actos relacionados con enfermedades y el tributo al mejor amigo del hombre.

Se tratan del Día Internacional contra el Dengue, Día Internacional de la Actriz y/o Actor y Día del Perro (Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica).

Estas fechas tienen el objetivo de concienciar sobre determinadas problemáticas sociales, enfermedades, reconocer profesiones y también visibilizar la importancia de algunos animales.

Lee también De sorpresa a escándalo: hombre exhibe infidelidad de su pareja en plena revelación de género; video se vuelve viral

Existen otros casos que también se utilizan para conmemorar hechos históricos y políticos. Te contamos por qué estas fechas son de tanta importancia para la sociedad.

Efemérides del 26 de agosto

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue. Foto: Especial

Este día es para generar conciencia a la población por la importancia de prevenir y controlar el virus conocido como dengue que se transmite a través de la picadura de los mosquitos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública menciona que la fiebre por Dengue es causada por cuatro tipos del virus (Den 1, 2, 3 y 4).

Algunos de los síntomas que se presentan cuando una persona se contagia de Dengue suelen ser los siguientes:

Fiebre

Dolor de huesos

Dolor de cabeza intenso (en la frente)

Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos)

Erupción en la piel (parecida al sarampión)

Náuseas

Vómito

Insomnio

Prurito (comezón)

Falta de apetito

Dolor abdominal

Y en casos aún más graves suelen tener hemorragias, convulsiones a causa de la fiebre y una deshidratación severa.

Lee también Calendario Escolar 2025–2026: ¿cuándo será el primer puente y qué día caerá?; aquí te lo decimos

Y para poder combatir esta enfermedad, resulta curioso que no exista un tratamiento específico, sólo que en este caso se centran en aliviar los síntomas con los siguientes cuidados: consumir abundantes líquidos para la hidratación, descansar, tomar analgésicos y antipiréticos para reducir dolores y fiebre.

Día Internacional de la Actriz y/o Actor

El origen de este aniversario es en memoria de San Ginés de Roma, actor del siglo III considerado mártir por la Iglesia Católica.

El Día Internacional de las Actrices y Actores es para rendir homenaje a todas las personas dedicadas a este arte que nos brindan entretenimiento en el cine, la televisión y el teatro.

Según el sitio web “diainternacionalde”, menciona que el origen de este aniversario es en memoria de San Ginés de Roma, actor del siglo III considerado mártir por la Iglesia Católica.

Lee también Internet de CFE por 99 pesos al mes; así puede saber si es compatible con tu celular

San Ginés realizó una parodia del sacramento del bautismo cristiano, sin embargo, al recibir el agua bautismal en medio de una obra de teatro, se convirtió al catolicismo. Por ello esto fue considerado una blasfemia por los políticos de la época, motivo por el cual fue torturado y decapitado.

Día del Perro (EEUU y algunos países de Iberoamérica)

Foto: Thomas Kienzle / AFP

Este es un buen día para mimar más a tu compañero canino, sin embargo, también es una buena excusa para adoptar y cuidar a todos aquellos que sufren las consecuencias del abandono en calles.

Según el sitio web “diainternacionalde” nos dice que, aunque este día en México se celebra el 21 de julio, en otros países el 26 de agosto es otro día oficial en el que se le rinde homenaje al perro.

Los perros son considerados amigos del hombre desde hace años y por eso se adaptan muy fácilmente a la convivencia con humanos. Son mascotas sociables, inteligentes y con buena comunicación.

También te interesará:

Estas carreras podrían desaparecer en un futuro, según la IA; ¿está la tuya en la lista?

¿Quiénes son Los Fabulosos Cadillacs?; banda de ska se vuelve tendencia por regreso de Checo Pérez a F1

Gala Montes revela que le aventaron una navaja durante su pelea en Supernova Strikers; “me dio mucha adrenalina”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr