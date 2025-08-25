Gala Montes revela que le aventaron una navaja durante su pelea en Supernova Strikers; “me dio mucha adrenalina”

La actriz mexicana Gala Montes ha vuelto a posicionarse una vez más bajo los reflectores del escenario mediático, pues en una reciente entrevista realizada por el conductor mexicano Yordi Rosado, reveló que fue víctima de un atentado en su contra en el evento de box mexicano "Supernova Strikes: Orígenes".

La actriz y ex participante de "La Casa de los Famosos" confesó que durante su enfrentamiento con la streamer mexicana Alana Flores en el Palacio de los Deportes el pasado 17 de agosto, alguien del público le arrojó una objeto punzocortante.

Este incidente surge luego de la ola de comentarios negativos que diversos usuarios han difundido en contra de la también cantante, quien afirmó que todas las declaraciones que se plantean en contra suya son mentiras. "Todo lo que se dice de mí son mentiras, no hay pruebas de nada de lo que se me ha acusado".

Lee también: Supernova Strikers: Gala Montes lanza señas obscenas al público tras perder contra Alana Flores; video se viraliza en TikTok

Alana Flores y Gala Montes se enfrentaron en Supernova Orígenes 2025. FOTO: ESPECIAL

Gala Montes revela que le aventaron una navaja en Supernova Strikers

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, publicada el pasado domingo en la plataforma de YouTube, la cantante reveló que uno de los asistentes le lanzó una navaja.

"Antes de darme la vuelta, me cayó una navaja en el piso. Entonces yo ahí dije: wow, esto está denso", explicó Montes.

Asimmismo, la artista aseguró que esta acción le sorprendió en gran manera, ya que no encuentra motivos validos para cometer tal atentado en contra suya.

"Pues yo no le ha hecho nada a nadie. El peor crimen que he cometido es comerme una pizza en una báscula", expresó, refiriéndose a lo que ocurrió durante el pesaje previo al combate.

Finalmente, los usuarios piden que la situación se esclarezca y que los organizadores del evento den declaraciones oficiales acerca del acontecimiento, ya que de confirmarse su veracidad, este incidente puede resultar en una falta de seguridad en el desarrollo y logística del evento.

Lee también: Supernova Strikers 2025: ¿cómo surgió la rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes?; conoce la historia

En su afán de hacerse la víctima, ahora la Gula @GalaMontes2 dice que alguien le lanzó UNA NAVAJA.



Si esto es cierto, a quien deja mal es a la organización de Supernova a cargo de @Foxmuller29, porque no hicieron una buena revisión de seguridad y prácticamente cualquiera pudo… pic.twitter.com/0vk2QzMgES — Q U E E N (@dimeperra) August 25, 2025

También te interesará:

Día del Abuelo 2025; ¿cómo usar tu Tarjeta INAPAM para recibir 6 mil 200 pesos?

Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025; arranca la segunda etapa y estos son los pasos a seguir

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/akv