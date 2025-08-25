Más Información

Gala Montes revela que le aventaron una navaja durante su pelea en Supernova Strikers; “me dio mucha adrenalina”

Gala Montes revela que le aventaron una navaja durante su pelea en Supernova Strikers; “me dio mucha adrenalina”

Estas carreras podrían desaparecer en un futuro, según la IA; ¿está la tuya en la lista?

Estas carreras podrían desaparecer en un futuro, según la IA; ¿está la tuya en la lista?

⁠Pensión Bienestar 2025: últimos días de registro; conoce el calendario para esta semana

⁠Pensión Bienestar 2025: últimos días de registro; conoce el calendario para esta semana

Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe

Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe

De sorpresa a escándalo: hombre exhibe infidelidad de su pareja en plena revelación de género; video se vuelve viral

De sorpresa a escándalo: hombre exhibe infidelidad de su pareja en plena revelación de género; video se vuelve viral

La actriz mexicana ha vuelto a posicionarse una vez más bajo los reflectores del escenario mediático, pues en una reciente entrevista realizada por el conductor mexicano Yordi Rosado, reveló que fue víctima de un atentado en su contra en el evento de box mexicano "Supernova Strikes: Orígenes".

La actriz y ex participante de "La Casa de los Famosos" confesó que durante su enfrentamiento con la streamer mexicana en el Palacio de los Deportes el pasado 17 de agosto, alguien del público le arrojó una objeto punzocortante.

Este incidente surge luego de la ola de comentarios negativos que diversos usuarios han difundido en contra de la también cantante, quien afirmó que todas las declaraciones que se plantean en contra suya son mentiras. "Todo lo que se dice de mí son mentiras, no hay pruebas de nada de lo que se me ha acusado".

Lee también:

Alana Flores y Gala Montes se enfrentaron en Supernova Orígenes 2025. FOTO: ESPECIAL
Alana Flores y Gala Montes se enfrentaron en Supernova Orígenes 2025. FOTO: ESPECIAL

Gala Montes revela que le aventaron una navaja en Supernova Strikers

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, publicada el pasado domingo en la plataforma de YouTube, la cantante reveló que uno de los asistentes le lanzó una navaja.

"Antes de darme la vuelta, me cayó una navaja en el piso. Entonces yo ahí dije: wow, esto está denso", explicó Montes.

Asimmismo, la artista aseguró que esta acción le sorprendió en gran manera, ya que no encuentra motivos validos para cometer tal atentado en contra suya.

"Pues yo no le ha hecho nada a nadie. El peor crimen que he cometido es comerme una pizza en una báscula", expresó, refiriéndose a lo que ocurrió durante el pesaje previo al combate.

Finalmente, los usuarios piden que la situación se esclarezca y que los organizadores del evento den declaraciones oficiales acerca del acontecimiento, ya que de confirmarse su veracidad, este incidente puede resultar en una falta de seguridad en el desarrollo y logística del evento.

Lee también:

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses