De sorpresa a escándalo: hombre exhibe infidelidad de su pareja en plena revelación de género; video se vuelve viral

Un hombre se volvió viral en redes sociales tras exponer la infidelidad de su pareja en plena revelación de género de su embarazo.

Lo que comenzó como una expectante celebración se convirtió en un destino incierto para el futuro de la pareja latina, generando un profundo debate en TikTok sobre si la acción del hombre fue la correcta o solo buscaba fama.

Hombre exhibe infidelidad de su pareja

El video que encendió la plataforma de TikTok muestra a una pareja en la ceremonia de revelación de género de su hijo, en la que luego de dar a conocer que el bebé que venía en camino era un niño, el hombre, identificado como Leo Reyes, detuvo el evento para destapar el vergonzoso descubrimiento.

El hombre del video fue identificado como el influencer dominicano. Leo Reyes. Foto: Instagram

Reyes le pidió a la mujer que tomara una hoja que se encontraba al interior de una caja de regalo y le dijo que esa era la prueba de su infidelidad: "Ese es el papel donde dice que tu me estas engañando", dijo, bajo la confusión de su pareja y de los invitados.

A pesar de que se desconoce el contenido del documento, usuarios en redes comentaron que puede tratarse de una prueba de paternidad o un algún papel que muestre que el hombre es infértil. Las especulaciones y opiniones inundaron los comentarios.

Algunos internautas aplaudieron la decisión del hombre y reconocieron la serenidad y tranquilidad con la que llevó la situación, sin embargo, muchos usuarios criticaron el gesto de Reyes, calificándolo como un "mal hombre" y argumentando que "no era el momento ni el lugar".

⁠VIDEO: De revelación a revelada; hombre exhibe infidelidad de su pareja en plena revelación de género. Foto: Captura de pantalla

Hombre contesta a malos comentarios de usuarios

No obstante, Reyes no se quedó en silencio y decidió contestar a los usuarios que criticaron su acción. "Ahora lo que soy es un poco hombre por exhibir a una embarazada en sus mentiras, pero que clase de hombre sería yo si aceptó criar el engaño de otro", explicó en un video en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agregó: "no hay mayor crueldad que nacer en una mentira", reafirmando su decisión y aclarando que su objetivo no era herirla o humillarla. "Yo simplemente me defendí y de la forma más educada", expresó.

Por otro lado, en una entrevista para el canal "Código Sutil", Reyes explicó que prefirió manejar la situación de manera pública porque no quería que se manipulara la información. Además, añadió que su intención nunca fue dañar al bebé o a su pareja, simplemente buscaba que la verdad saliera a la luz.

¿El video es real o mentira?

Finalmente, a pesar de que no se tiene claro si esta situación fue verdadera o solo una puesta en escena, el video causó gran polémica en internet, despertando un gran debate entre los internautas sobre el tema de la infidelidad en las relaciones de pareja:

"Un caballero y un buen hombre no actuarían así".

"Sin gritos, ni violencia... así se deben hacer las cosas".

"Ay no! A mí sí me gustó que la expusiera, si fuese al revés hasta aplaudirían, la infidelidad es igual de compleja para ambos géneros".

