Efemérides del 12 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Este 12 de agosto se celebran tres eventos relacionados con lo social, los animales y los discos de vinilo.

Cada una de las fechas que se celebran durante el año tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre ciertos temas de problemática social, política y de vida silvestre, entre muchos otros.

Aquí compartiremos contigo los actos conmemorativos que surgieron un día como hoy.

¿Qué se celebra éste martes 12 de agosto?

Día Internacional de la Juventud

Las Naciones Unidas nos mencionan que este día pretende reconocer y visibilizar a todos los jóvenes del mundo por su contribución a las ambiciones globales en los entornos políticos y en la toma de decisiones a nivel local.

Los jóvenes aportan creatividad, conocimiento y vínculos comunitarios que ayudan a cerrar la brecha entre las políticas y la práctica.

Por lo tanto, al integrarlos en las prioridades de las estrategias locales y regionales, las autoridades pueden colaborar con los jóvenes para transformar sus ideas en soluciones impactantes.

Cuando los gobiernos locales brindan espacios para la innovación, la tutoría y el compromiso cívico, no solo aceleran la implementación de los ODS sino que también nutren a futuros líderes comunitarios y agentes de cambio.

Día Mundial del Elefante

Día Mundial del Elefante.

Según “World Animal Protection”, menciona que este día es para crear conciencia sobre la difícil situación en la que se encuentran los elefantes asiáticos y africanos.

Lo que quiere decir es que los elefantes rara vez son cazados por animales y que su verdadera amenaza proviene de los humanos.

Una de las razones es la explotación por turismo y entretenimiento. Ya que los turistas frecuentemente participan en diversas actividades con los elefantes, como caminar, lavar, bañar y alimentar. Por tanto, estas actividades turísticas causan dolor a los animales involucrados.

Otro ambiente que no favorece en absoluto a este animal son los circos y espectáculos ya que los elefantes son entrenados para realizar una serie de trucos antinaturales y dolorosos. Por lo tanto, ahora es ilegal que los circos trabajen con animales, ya que los animales estuvieron expuestos al dolor, el miedo y la obediencia desde una edad muy temprana.

Son cazados para extraer sus colmillos y obtener marfil, por lo que se estima que cada año se matan 20.000 elefantes.

Día Internacional del Disco de Vinilo

Día Internacional del Disco de Vinilo.

Según el sitio web “diainternacionalde”, esta fecha es para difundir y preservar la historia de este formato clásico utilizado para escuchar música.

Esta conmemoración surgió en California, Estados Unidos, en el año 2002, por un grupo de personas que participaban en un evento musical.

Los primeros discos de acetato surgieron en 1887, fabricados con una laca endurecida, sobre la que se grababan directamente sonidos y voces.

Años más tarde, en 1948, se fabricó el disco de vinilo, elaborado con policloruro de vinilo. Era un formato de disco más ligero, que más tarde se conoció como formato "Long Play" o "LP".

