Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿qué letras se registran hoy, 12 de agosto?; esto se sabe

Desde comienzos de Agosto arrancó el nuevo registro para el Programa Mujeres del Bienestar, una de las tantas ayudas impulsadas por el Gobierno de México, que va dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Hasta el 30 de agosto estará disponible la oportunidad para que millones de mujeres se registren, pues se espera se sumen alrededor de 3.3 millones de beneficiarias, actualmente el programa cuenta con un millón de mujeres registradas.

¿Qué letras se registran hoy, 12 de agosto?

Hoy 12 de agosto continúa el registro de acuerdo a la primera letra del primer apellido, de acuerdo al Calendario de la Secretaría de Bienestar. Es turno de las letras: “D”,”E””F”,”G” Y “H”.

Lee también Día del Abuelo 2025: descuentos especiales con tu tarjeta INAPAM; incluye ofertas en viajes, restaurantes, ópticas y más

Las mujeres beneficiarias deben de acudir a un Módulo del Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas para realizar su registro; es importante saber que si no es posible realizar la solicitud el día que les toca, podrán acudir cualquier sábado del mes, pues se atenderán a todos los apellidos, aunque el tiempo de espera será mucho mayor.

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?

¿Qué documentos son necesarios?

Para realizar la solicitud de forma correcta, es necesario acudir con estos papeles en original y copia, además de brindar un teléfono de contacto:

Alguna Identificación Oficial Vigente

Acta de nacimiento legible

CURP, impresión reciente

Algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Además realizarán una solicitud en el módulo.

Lee también Día del Gato 2025: ¿cuáles son los principales beneficios de tener un felino en casa?; UNAM responde

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr