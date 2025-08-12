Más Información

Conavi 2025: ¿cómo saber en qué módulo me corresponde el registro?; consulta aquí

Conavi 2025: ¿cómo saber en qué módulo me corresponde el registro?; consulta aquí

Efemérides del 12 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Efemérides del 12 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

Temporada de lluvias en CDMX y Edomex; desfile de relámpagos sorprende a usuarios de X

Temporada de lluvias en CDMX y Edomex; desfile de relámpagos sorprende a usuarios de X

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿qué letras se registran hoy, 12 de agosto?; esto se sabe

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿qué letras se registran hoy, 12 de agosto?; esto se sabe

Pensión Bienestar 2025; razones por las que tu pago podría ser suspendido

Pensión Bienestar 2025; razones por las que tu pago podría ser suspendido

Desde comienzos de Agosto arrancó el nuevo registro para el , una de las tantas ayudas impulsadas por el Gobierno de México, que va dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Hasta el 30 de agosto estará disponible la oportunidad para que millones de mujeres se registren, pues se espera se sumen alrededor de 3.3 millones de beneficiarias, actualmente el programa cuenta con un millón de mujeres registradas.

¿Qué letras se registran hoy, 12 de agosto?

Hoy 12 de agosto continúa el registro de acuerdo a la primera letra del primer apellido, de acuerdo al Calendario de la Secretaría de Bienestar. Es turno de las letras: “D”,”E””F”,”G” Y “H”.

Lee también

Las mujeres beneficiarias deben de acudir a un Módulo del Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas para realizar su registro; es importante saber que si no es posible realizar la solicitud el día que les toca, podrán acudir cualquier sábado del mes, pues se atenderán a todos los apellidos, aunque el tiempo de espera será mucho mayor.

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?
Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?

¿Qué documentos son necesarios?

Para realizar la solicitud de forma correcta, es necesario acudir con estos papeles en original y copia, además de brindar un teléfono de contacto:

  • Alguna Identificación Oficial Vigente
  • Acta de nacimiento legible
  • CURP, impresión reciente
  • Algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Además realizarán una solicitud en el módulo.

Lee también

Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?
Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy?

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses