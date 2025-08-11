Cristiano y Georgina se casan: ¿qué valor real tiene la joya que anunció el compromiso?

Luego de 9 años juntos, este lunes 11 de agosto la modelo e influencer hispano-argentina, Georgina Rodríguez anunció finalmente su compromiso con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, a través de una fotografía en Instagram, en la cuál presumió con sus seguidores su anillo de compromiso.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina en su publicación, acompañada de una imagen dónde muestra su mano con una manicura francesa perfecta y con el gran anillo de compromiso adornando su dedo anular.

Así mismo, usuarios en redes comentan con humor que la espera valió la pena, pues la joya, lejos de ser discreta, no pasó desapercibida por los fanáticos, quienes felicitaron a la pareja con mensajes de buenos deseos.

Lee también: Así es el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez que le dio Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Fuente: Instagram @georginagio

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

A simple vista, el anillo luce ostentoso y glamuroso, robándose la atención de quien lo admira. El anillo porta una gran piedra con un corte brillante y ovalado montado en una reluciente argolla, lo suficientemente gruesa para sostener aquel diamante.

A pesar de no conocer la calidad y el peso exacto de la joya, se estima que el diamante pudiera estar cerca de los 10 quilates, lo cuál se sustenta con el gran tamaño del anillo. Así mismo, según lo que puede verse en la imagen, este tendría un costo de entre 500 mil y 3 millones de dólares aproximadamente.

Por otro lado, de acuerdo con el joyero especializado Iñaki Torres, entrevistado por la revista Hola, el anillo podría alcanzar los 20 o 45 quilates, con un valor entre los 10 y 12 millones de euros. Finalmente, aunque no se tiene un valor exacto, sin duda este anillo está lejos del rango de la joyería convencional, afirmando el gran cariño que esta pareja se profesa y el hermoso lazo que están determinados a formar.

Lee también: 24k Gold Labubu: ¿en qué consiste el nuevo trend de TikTok?; videos de mascotas se viralizan

Foto: Especial. Instagram @georginagio

Una historia de cuento de hadas

Luego de dos hijas, múltiples viajes, grandes aventuras y hasta una serie en Netflix, la pareja más emblemática del escenario deportivo por fin se animó a dar el siguiente paso en su relación sentimental: el matrimonio.

Finalmente, Georgina y Ronaldo se conocieron en 2016, cuando la modelo trabajaba como vendedora en una boutique de moda en Madrid y luego de coincidir en varios eventos y citas privadas con el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita, a finales de ese año confirmaron su romance.

También te interesará:

Lluvias en CDMX: fuerte aguacero deja impresionante video desde la Torre Latinoamericana; así se vio

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm