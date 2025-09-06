Eclipse Lunar 2025: guía completa sobre la Luna de sangre de septiembre; esto es lo que debes saber

Más Información
El cielo de verano se convertirá en el escenario del eclipse conocido como Luna de Sangre, llamado así por la tonalidad rojo cobrizo que cubrirá al satélite y crea un espectáculo visual que cautiva a los amantes de la astronomía.
Este eclipse total sucederá durante la noche del 7 de septiembre y es uno de los avistamientos favoritos de los curiosos, ya que se puede observar a simple vista sin la ayuda de ningún aparato especial.
Leer también: Luna de Cosecha 2025: consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en México; sigue estos tips
Todo lo que debes saber sobre la Luna de Sangre de septiembre
¿Por qué la Luna de Sangre se ve roja?
Leer también: ¿Cuál es la mejor forma de saludar a un perro?; descubre la clave para acercarse a un animal de forma segura
Se llama Luna de Sangre por la tonalidad rojiza que se aprecia en el cielo, este color, de acuerdo con National Geographic, se debe a la atmósfera, pues cuando la Tierra bloquea la luz solar parte de su iluminación se filtra por la atmósfera y se desvía hacia la superficie lunar. Durante este proceso, las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) se dispersan, mientras que las más largas (rojas y anaranjadas), atraviesan con mayor facilidad.
