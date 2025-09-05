Luna de Cosecha 2025: consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en México; sigue estos tips

El próximo 7 de septiembre se podrá ver un nuevo fenómeno astronómico que se presenciará en México: Luna de Cosecha.

La Luna de Cosecha será visible desde el 6 al 8 de septiembre, por lo que podrás realizar algún plan familiar o con amigos para poder presenciarla y disfrutarla.

Consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en México

Foto: Ali Haider / EFE

Es recomendable estar en un lugar donde no haya contaminación lumínica. Debes adaptar tu visión a la oscuridad unos 15 a 20 minutos antes. Busca un lugar cómodo para que si lo deseas puedas acampar.

También puedes considerar lo siguiente:

Consulta el pronóstico del clima.

Consulta la fase lunar con la ayuda de una aplicación astronómica.

Mira hacia el cenit.

Evite mirar luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

Lleva elementos esenciales como: farolillos rojos, ropa abrigada, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) debes ajustar el balance de blancos de tu cámara a la luz del día, para luego poder probar una velocidad de obturación rápida y una apertura más pequeña.

Estopa son algunos otros consejos para fotografiar la Luna:

Se recomienda tener un trípode adecuado para celular o cámara fotográfica, esto para evitar que tu foto quede borrosa.

Concéntrate en la luna y disminuye la exposición.

Si tiene una cámara DSLR o sin espejo, use un teleobjetivo para capturar detalles como cráteres y sombras.

Establezca ISO bajo (100–400), apertura media (f/8) y una velocidad de obturación de 1/125 segundos.

Por último, puedes activar el temporizador para que tu foto no salga borrosa.

