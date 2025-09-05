Luna de Cosecha 2025: consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en México; sigue estos tips

Más Información
El próximo 7 de septiembre se podrá ver un nuevo fenómeno astronómico que se presenciará en México: Luna de Cosecha.
La Luna de Cosecha será visible desde el 6 al 8 de septiembre, por lo que podrás realizar algún plan familiar o con amigos para poder presenciarla y disfrutarla.
Consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en México
Es recomendable estar en un lugar donde no haya contaminación lumínica. Debes adaptar tu visión a la oscuridad unos 15 a 20 minutos antes. Busca un lugar cómodo para que si lo deseas puedas acampar.
También puedes considerar lo siguiente:
- Consulta el pronóstico del clima.
- Consulta la fase lunar con la ayuda de una aplicación astronómica.
- Mira hacia el cenit.
- Evite mirar luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.
- Lleva elementos esenciales como: farolillos rojos, ropa abrigada, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.
De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) debes ajustar el balance de blancos de tu cámara a la luz del día, para luego poder probar una velocidad de obturación rápida y una apertura más pequeña.
Estopa son algunos otros consejos para fotografiar la Luna:
- Se recomienda tener un trípode adecuado para celular o cámara fotográfica, esto para evitar que tu foto quede borrosa.
- Concéntrate en la luna y disminuye la exposición.
- Si tiene una cámara DSLR o sin espejo, use un teleobjetivo para capturar detalles como cráteres y sombras.
- Establezca ISO bajo (100–400), apertura media (f/8) y una velocidad de obturación de 1/125 segundos.
- Por último, puedes activar el temporizador para que tu foto no salga borrosa.
