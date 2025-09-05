Luna de Cosecha 2025: consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en México; sigue estos tips

Más Información

El próximo 7 de septiembre se podrá ver un nuevo fenómeno astronómico que se presenciará en México:.

La Luna de Cosecha será visible desde el 6 al 8 de septiembre, por lo que podrás realizar algún plan familiar o con amigos para poder presenciarla y disfrutarla.

Consejos prácticos para ver el fenómeno astronómico en México

Foto: Ali Haider / EFE
Foto: Ali Haider / EFE

Es recomendable estar en un lugar donde no haya contaminación lumínica. Debes adaptar tu visión a la oscuridad unos 15 a 20 minutos antes. Busca un lugar cómodo para que si lo deseas puedas acampar.

También puedes considerar lo siguiente:

  • Consulta el pronóstico del clima.
  • Consulta la fase lunar con la ayuda de una aplicación astronómica.
  • Mira hacia el cenit.
  • Evite mirar luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.
  • Lleva elementos esenciales como: farolillos rojos, ropa abrigada, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) debes ajustar el balance de blancos de tu cámara a la luz del día, para luego poder probar una velocidad de obturación rápida y una apertura más pequeña.

Estopa son algunos otros consejos para fotografiar la Luna:

  • Se recomienda tener un trípode adecuado para celular o cámara fotográfica, esto para evitar que tu foto quede borrosa.
  • Concéntrate en la luna y disminuye la exposición.
  • Si tiene una cámara DSLR o sin espejo, use un teleobjetivo para capturar detalles como cráteres y sombras.
  • Establezca ISO bajo (100–400), apertura media (f/8) y una velocidad de obturación de 1/125 segundos.
  • Por último, puedes activar el temporizador para que tu foto no salga borrosa.

