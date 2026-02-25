Día Naranja: ¿qué es y por qué se celebra el 25 de cada mes?; conoce el origen de esta fecha

Más Información

Cada , edificios públicos, monumentos y redes sociales se tiñen de naranja para recordar una causa urgente: la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Asimismo, este día suelen realizarse actividades de sensibilización, campañas informativas y llamados a la acción.

¿Qué es el Día Naranja y por qué se celebra el 25 de cada mes?

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), este día fue decretado oficialmente por la ONU en 1999; sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios años atrás, en 1981, "en honor a tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras".

Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja ÚNETE, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, y que tiene el objetivo de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

En ese sentido, la elección del naranja responde a que éste es un color que representa el futuro brillante y optimista libre de violencia contra las mujeres y niñas.

