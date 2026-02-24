Mattel lanza Monster High inspirada en Beetlejuice; ¿cuánto cuesta y dónde adquirir la muñeca de colección?

En una fusión entre nostalgia, el cine y la cultura pop, Mattel anunció el lanzamiento del nuevo set de colección de Monster High inspirado en la famosa película de Tim Burton, Beetlejuice.

La colaboración Monster High Skullector Beetlejuice Afterlife Waiting Room Doll se encuentra inspirada en la icónica sala “Afterlife” con las dos divas fallecidas que protagonizan la escena. Miss Argentina, la recepcionista del inframundo encargada de indicar el turno de los difuntos y la asistente del mago que fue cortada a la mitad, un fantasma que espera a que la llamen sentada en un sillón.

Las muñecas de colección se volvieron tendencia por le nivel de detalle que contienen inspirados en la emblemática película. Fotos: Mattel

¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en Beetlejuice?

El paquete que incluye a las dos muñecas se puede adquirir por medio de la página de Mattel Creations por un precio de $2,050 pesos.

Con el set que promete acompañar hasta la eternidad, Mattel reafirma que la nostalgia y la moda son grandes aliados del furor por Monster High, el cual conecta con los coleccionistas y los amantes del cine.

Los detalles hacen que estas muñecas de colección se vuelvan un artículo indispensable entre cinéfilos pues entre sus accesorios se incluye un bolso con el “Manual para los Recientemente Fallecidos”, aretes de calavera y tacones.

Otro de los elementos que capturó la atención de los fanáticos de la cultura pop fue que el empaque es idéntico la sala de espera del “Más allá” que aparece en la cinta, convirtiéndolo en una pieza ideal para coleccionar sin la necesidad de retirar las muñecas de la caja.

