De las pasarelas al convento: ¿quién es Kamila Cardoso, exmodelo que encontró su vocación como monja?

En los últimos días, la historia de Kamila Cardoso —actualmente conocida como hermana Eva— se ha viralizado en redes sociales.

La joven, de 21 años, sorprendió al público al abandonar su carrera en el modelaje para ingresar a la vida religiosa, un giro que ha generado curiosidad y debate.

¿Quién es Kamila Cardoso, exmodelo brasileña?

Nacida en Minas Gerais, Brasil, Kamila Rodrigues Cardos comenzó en el mundo del modelaje durante su adolescencia. Con el tiempo, destacó en concursos de belleza y llegó a obtener títulos como Miss Continente Teen Sol Naciente, lo que perfilaba una trayectoria ascendente dentro de la industria de la moda.

Ella es Kamila Cardoso, exmodelo brasileña. Foto: Redes sociales

Pese a su éxito, la joven cargaba con un profundo dolor personal: la muerte de su padre cuando tenía solo 9 años. Ese episodio, según ha relatado, dejó una huella emocional que se manifestó en etapas de tristeza, ansiedad y depresión. Este malestar la llevó a cuestionar el estilo de vida que estaba llevando y a buscar espacios de consuelo en la fe.

Durante ese periodo, la exmodelo comenzó a rezar con mayor frecuencia, a asistir a misa y a sentir un creciente interés por la vida de las religiosas. En una de esas celebraciones, la imagen de una monja que cruzó frente a ella durante la homilía la impactó profundamente, impulsándola a estudiar más sobre la vida monástica y a imaginarse a sí misma usando un hábito.

✨A veces la verdadera transformación no es física, sino espiritual. 🕊️ De pasarelas al convento: Kamila Rodrigues Cardoso, exmodelo y reina de belleza brasileña de apenas 21 años, dejó todo para convertirse en la Hermana Eva. A los 18 años tomó los votos de castidad. pic.twitter.com/Y2vpSC5XAu — Latin@s.com (@Latinscom_) November 14, 2025

Ante ello, a los 18 años tomó una decisión radical: dejar atrás el modelaje, su entorno social y su antigua identidad para ingresar a la Congregación Sancta Dei Genitrix. Allí adoptó el nombre de hermana Eva y comenzó un proceso de formación espiritual centrado en la oración y el servicio comunitario.

Aunque lleva una vida reservada, la hermana Eva participa junto con otras religiosas de su congregación en proyectos de evangelización digital. A través de redes sociales comparten mensajes de fe y muestran parte de su labor comunitaria.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv