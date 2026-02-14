De "Cumbres Borrascosas" a "Yo antes de ti"; estas son 5 películas para ver este Día de San Valentín

Este sábado 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, también conocido como Día de Amor y la Amistad, una fecha está dedicada a reconocer el amor de pareja, la fraternidad entre amigos y colegas, además del cariño y gratitud hacia los seres queridos, abriendo una profunda reflexión sobre la importancia de celebrar los vínculos afectivos.

Este día se ha convertido en una de las celebraciones más populares del año, marcada por intercambios de regalos, mensajes especiales y reuniones significativas para recordar toda la vida. En México, es común que en escuelas, oficinas y hogares se organicen intercambios de regalos, cartas o detalles simbólicos como chocolates, flores y peluches.

Las reuniones, cenas y salidas también forman parte de esta tradición que te hace experimentar el romance al máximo. Asimismo, el cine es otra forma de plasmar y expresar este poderoso sentimiento, mediante películas con narrativas dramáticas y comedias ligeras, la televisión ha servido como un medio para sentir el amor de cerca.

Lee también: Los mejores memes de San Valentín; haz reír al amor de tu vida este 14 de febrero

La saga de romance "A todos los chicos de los que me enamore" está en Netflix. Foto: Especial

Películas románticas para disfrutar en pareja

Más allá de los planes complicados y los obsequios ostentosos, existen ideas que pueden garantizar una noche llena de romance y cariño, con el objetivo de regalar una experiencia única y memorable para este día especial. Ver una película con tu pareja siempre es un plan para crear un recuerdo sincero y cariñoso. A continuación, te dejamos algunas cintas para este día:

10 cosas que odio de ti

Protagonizada por Julia Stiles y Heath Ledger, esta comedia romántica de 1999 está basada en la obra "La fierecilla domada" del escritor William Shakespeare. La trama sigue a Cameron, un estudiante nuevo que busca conquistar a Bianca, no obstante, su hermana mayor Kat Stratford debe encontrar pareja antes. Para ello, Cameron contrata a Patrick Verona, quien buscará ganarse su corazón. La película se puede ver en la plataforma de Disney Plus.

Posdata: Te amo

Con Gerard Butler y Hilary Swank como protagonistas, esta cinta de 2007 está basada en la novela de Cecelia Ahern y trata sobre Holly, una joven viuda que intenta superar la muerte de su esposo Gerry, quien antes de morir a causa de un tumor, le dejó una serie de cartas diseñadas para guiarla en su duelo y animarla a reiniciar su vida. Este gesto de amor la ayuda a salir del aislamiento y recuperar su felicidad. La película está disponible en la plataforma de Netflix.

Lee también: Día de San Valentín 2026: las mejores frases e imágenes para enviar a WhatsApp este 14 de febrero

La película se estrenó a finales de la década de los90 y se convirtió en un clásico de las comedias románticas. Foto: IMDB.

Yo antes de ti

Protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin, este filme está basado en el primer libro de la saga "Me Before You" de la escritora británica Jojo Moyes. La trama sigue a Louisa Clark, una joven alegre y peculiar que se convierte en la cuidadora de Will Traynor, un exbanquero adinerado que quedó tetrapléjico tras un accidente. La inexperta, pero positiva Louisa intenta darle a Will razones para vivir, transformando su vida mediante una emotiva conexión. La película se puede ver en la plataforma de Netflix.

Querido John

Este drama romántico del 2010 protagonizado por Channing Tatum y Amanda Seyfried está basado en la novela de Nicholas Sparks. La trama sigue la historia de amor entre John Tyree, un soldado de las fuerzas especiales, y Savannah Curtis, una estudiante universitaria idealista. Tras enamorarse durante un verano, su romance se mantiene por 7 años a través de cartas, pero la distancia, los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y la vida real ponen a prueba su amor. La película está disponible en Amazon Prime Video.

Cumbres Borrascosas

Basada en la novela clásica de la autora Emily Brontë de 1847, esta nueva adaptación de Cumbres Borrascosas con Jacob Elordi y Margot Robbie sigue la intensa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw en los desolados páramos de Yorkshire, Inglaterra. La trama se centra en la pasión obsesiva, la venganza y las diferencias de clase, explorando cómo el odio y el abuso transforman a los protagonistas. El filme está disponible en la cartelera de Cinemex y Cinépolis.

La adaptación de Cumbres Borrascosas protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi ya está disponible en cine de México. Foto: IMDb

Otras películas románticas para disfrutar este día

Diario de una pasión (2004) en HBO Max y Prime Video

La Propuesta (2009) en Disney Plus.

Votos de amor (2012) en Claro Video.

Bajo la misma estrella (2014) en Disney Plus.

Titanic (1997) en Disney Plus.

Casablanca (1942) en HBO Max.

Cuestión de tiempo (2013) en HBO Max.

Como si fuera la primera vez (2004) en Claro Video, HBO Max, Netflix y Prime Video.

Orgullo y prejuicio (2005) en Claro Video, Netflix y HBO Max.

Tres metros sobre el cielo (2010) en Netflix.

Ghost, la sombra de amor (1990) en Paramount Plus.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm