Cuidado con la comida recalentada en Navidad: ¿cómo evitar intoxicaciones?

Durante la Navidad y las celebraciones de fin de año es habitual preparar grandes cantidades de comida, conservarlas y recalentarlas en los días posteriores. Sin embargo, especialistas en seguridad alimentaria advierten que el manejo inadecuado de las sobras puede generar riesgos para la salud, principalmente trastornos gastrointestinales, si no se siguen recomendaciones básicas de conservación e higiene.

Según las advertencias de expertos, los alimentos cocidos no deben permanecer a temperatura ambiente por más de dos horas. Superado ese tiempo, aumenta la proliferación de bacterias que pueden provocar intoxicaciones alimentarias. Por esta razón, se recomienda refrigerar las sobras lo antes posible, preferiblemente en recipientes cerrados y poco profundos, lo que facilita un enfriamiento más rápido y seguro.

El mal manejo de la comida puede generar trastornos gastrointestinales. Foto: Unsplash.

Algunos productos son especialmente sensibles al recalentado repetido o a una conservación inadecuada. Entre los alimentos que requieren mayor precaución se encuentran las carnes como pavo, cerdo, pollo y rellenos; el arroz y las pastas, sobre todo si permanecieron varias horas fuera del refrigerador; las salsas y caldos, que pueden contaminarse con facilidad; y los lácteos, como cremas y quesos.

Los especialistas recomiendan que estos alimentos se recalienten una sola vez y se consuman de inmediato, evitando guardarlos nuevamente tras haber sido calentados.

Para reducir los riesgos asociados al consumo de sobras, se aconseja recalentar únicamente la porción que se va a consumir, asegurarse de que la comida alcance una temperatura alta y uniforme, y evitar recalentar un mismo alimento más de una vez. Además, se recomienda desechar cualquier comida que presente cambios en el olor, el color o la textura.

Las carnes, comjo el pavo, el cerdo, el pollo y los rellenos son especialmente sensibles. Foto: Freepik

La higiene también cumple un papel clave. Mantener limpios los utensilios, las superficies y las manos ayuda a prevenir la contaminación cruzada durante la manipulación de los alimentos.

Más allá de los riesgos sanitarios, el consumo excesivo de comida recalentada, que suele ser rica en grasas y condimentos, puede provocar malestar digestivo, acidez o sensación de pesadez.

Por ello, los especialistas sugieren moderar las porciones, alternar las comidas con alimentos frescos y mantener una adecuada hidratación durante las celebraciones navideñas.

Durante esta temporada procura mantener tus utensilios limpios para evitar la contaminación cruzada entre alimentos. Foto: Pexels

