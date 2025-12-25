Navidad 2025: ¿qué tiendas están abiertas este 25 de diciembre en la CDMX?

La noche del pasado miércoles 24 de diciembre, mejor conocida como Nochebuena, comenzaron en todo México las celebraciones por la Navidad de este 2025.

Como es costumbre de la cultura mexicana, este jueves no solo se celebra el nacimiento del Niño Dios, sino que millones de familias se reúnen una segunda vez consecutiva para el famoso "recalentado".

Sin embargo, en caso de que tengas otros planes esta Navidad o algo haga falta en la mesa para recalentar la cena de anoche, estas son las tiendas que estarán brindando servicio este 25 de diciembre en la Ciudad de México.

Conoce qué tiendas y centros comerciales abren sus puertas este 25 de diciembre. Foto: Mitkah Mall

¿Qué tiendas abren este 25 de diciembre en la CDMX?

Supermercados que abren este 25 de diciembre

Walmart: Estará operando de 8:00 a 21:00 horas.

Estará operando de 8:00 a 21:00 horas. Bodega Aurrera: El horario puede variar dependiendo de la sucursal, por lo que se recomienda revisarlo específicamente, sin embargo, el horario general de operación que se manejará es de 8:00 a 20:00 horas.

El horario puede variar dependiendo de la sucursal, por lo que se recomienda revisarlo específicamente, sin embargo, el horario general de operación que se manejará es de 8:00 a 20:00 horas. Chedrahui : Operarán de 9:00 a 21:00.

: Operarán de 9:00 a 21:00. Sams Club : De 8:00 a 22:00 horas.

: De 8:00 a 22:00 horas. Costco: Ninguna sucursal abrirá.

Tiendas departamentales que abren este 25 de diciembre

Liverpool : En CDMX ninguna sucursal abrirá.

: En CDMX ninguna sucursal abrirá. El Palacio de Hierro: De 11:00 a 21:00, sin embargo, podría haber algunas modificaciones dependiendo de la sucursal.

Restaurantes que abren este 25 de diciembre

Vips : De 9:00 a 22:00 horas.

: De 9:00 a 22:00 horas. Toks : De 9:00 a 23:00 horas.

: De 9:00 a 23:00 horas. Sanborns: De 10:00 a 22:00 horas.

En centros comerciales los horarios de las tiendas pueden variar. Foto: Mitikah Mall

Centros comerciales que abren este 25 de diciembre

Se espera que la mayoría de centros comerciales en la CDMX abran sus puertas este 25 de diciembre, por ejemplo:

Mitikah

Oasis Coyoacán

Antara Fashion Hall

Forum Buenavista

Reforma 222

Perisur

Galerías Coapa

Encuentro Oceanía

Parque Tepeyac

Parque Lindavista

No obstante, las tiendas y los negocios pueden tener horarios de apertura variados debido a la fecha.

