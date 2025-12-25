¡Feliz Navidad! Usuarios celebran este 25 de diciembre con los mejores memes navideños

Este jueves 25 de diciembre millones de familias en todo México celebran la Navidad. Una festividad anual que en religiones como la cristiana o la católica, conmemora el nacimiento del Niño Dios.

Entre posadas, ponche, piñatas y ensalada de manzana, esta festividad está caracterizada por el tiempo en familia o el intercambio de regalos con seres queridos, sin embargo las maneras de celebrar son infinitas y válidas, dependiendo de cada círculo social.

Actualmente, en la era digital y con el boom de las redes sociales, las personas han encontrado formas de celebrar virtualmente. Ya sea enviando un mensaje a amigos y conocidos o compartiendo una imagen alusiva a la temporada.

En la CDMX el Festival de Luces de Invierno 2025 adorna las calles del Zócalo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Usuarios celebran esta Navidad con la mejor ola de memes

Las redes sociales nunca se quedan atrás ni fuera de las celebraciones, pues este 25 de diciembre cientos de usuarios han acudido a su plataforma favorita para compartir el espíritu navideño y darle un poco de humor, dejando una ola de memes como festejo.

Memes de Navidad. Foto: X

Algunos hicieron alusión a la tradición latinoamericana de arreglarse mucho para la cena.

Memes de Navidad. Foto: X

Otros se burlaron de los intercambios navideños y cómo siempre hay alguien que da un regalo poco planeado.

Memes de Navidad. Foto: X

Asimismo, algunos internautas le dieron un toque de humor a la famosa "cruda" que tendrán muchos mexicanos por celebrar el nacimiento de Jesucristo.

Memes de Navidad. Foto: X

Otros usuarios hicieron comedia de la cantidad de comida que se suele ingerir en estas fechas por la temporada festiva.

Meme de Navidad. / Foto: Tomada de X @Guarromantico_.

Algunos internuatas decidieron hacer mención a "Mi pobre angelito", una película clásica de la Navidad.

Memes de Navidad. Foto: X

Por último, algunos usuarios que tuvieron que trabajar este 25 dijeron que están en modo "Navidad".

Foto: Vía X, antes Twitter.

