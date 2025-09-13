Durante el mes de septiembre se dará un evento astronómico digno de admirar, el cual cautivará a millones de amantes del cielo y los astros: un Eclipse Solar parcial.

En esta ocasión, el fenómeno astronómico tendrá una duración de cuatro horas, ya que comenzará aproximadamente a partir de las 17:29 GMT (11:29, hora de México) y finalizará a las 23:53 GMT (17:53, hora de México).

Eclipse solar. Fuente: National Geographic

¿Por qué ocurre un Eclipse Solar parcial?

Según información de National Geographic, este fenómeno se produce cuando la Luna bloquea únicamente una parte del disco solar, es decir, el sol no queda oculto por completo.

En ocasiones los Eclipses Solares parciales pueden provocar que se atenúe la luz del día, creando una atmósfera surrealista.

¿Cuántos días faltan para el Eclipse Solar de septiembre 2025?

De acuerdo con Star Walk -la aplicación interactiva de astronomía- el Eclipse Solar se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre, es decir, faltan 8 días para poder vivir este fenómeno.

Este Eclipse coincidirá con el equinoccio de otoño -el momento que marca el inicio oficial de esta temporada-, suceso que hará aún más visible el evento astronómico.

Lamentablemente, los amantes de la astronomía en México no podrán presenciar este Eclipse Solar, ya que solo será visible en algunas regiones del hemisferio sur.

A pesar de que este Eclipse Solar parcial no será visible en México, a través de diversas plataformas digitales se podrán ver transmisiones en vivo, fotos y videos del evento. Foto: Captura de pantalla en x

¿Cuándo serán los próximos Eclipses Solares visibles desde México?

El próximo Eclipse Solar total que será visible desde México, ocurrirá hasta dentro de 27 años, en el 2052.

Antes de esa fecha también se llevarán a cabo otros Eclipses solares, como el del 2 de agosto de 2027, que será el Eclipse Solar más largo del siglo, sin embargo, su trayectoria no atravesará México.

La buena noticia es que el 12 de agosto de 2026 habrá un eclipse solar parcial que será visible en algunas regiones de Norteamérica, incluyendo partes de México.

*Con información de Andrea Olvera.

