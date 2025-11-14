¿Cómo quitar las manchas amarillas de las almohadas? Conoce la técnica eficaz

Las almohadas son uno de los artículos que más bacterias y humedad acumulan debido a su uso diario. Además, con el tiempo comienzan a deteriorarse y aparecen las tan molestas manchas amarillas.

Esto genera preocupación. Lo que muchos no saben es que estas se pueden eliminar de forma sencilla y sin dañarlas, prolongando así su vida útil.

A través de sus redes sociales, el ingeniero químico Diego Fernández explicó la manera de realizar este procedimiento, tanto a mano como en la lavadora.

Con el paso del tiempo, en las almohadas comienzan a aparecer manchas amarillas. Así puedes eliminarlas. Foto: Canva

No obstante, antes de mostrar el paso a paso, hizo una advertencia: no cualquier lavadora es adecuada para esta limpieza, ya que las que tienen agitador central pueden deformar o romper las almohadas. Por ello, los modelos más recomendados son los de carga frontal o superior.

“Si tus almohadas están así, con manchas amarillas o con moho, te digo cómo lavarlas, en la lavadora y a mano”, manifestó.

Así puedes eliminar las manchas amarillas de las almohadas

De acuerdo con el experto, lo primero es ponerlas en remojo en agua caliente con percarbonato de sodio durante una hora. Este compuesto tiene propiedades de limpieza y desinfección que actúan como blanqueador.

La limpieza de las almohadas también se puede realizar en la lavadora. Foto: Canva

Este producto es biodegradable y no tóxico. Además, ayuda a eliminar el mal olor. Tras realizar ese paso, recomienda colocar dos almohadas para equilibrar la carga y añadir únicamente una cucharada de detergente líquido.

El lavado debe hacerlo en ciclo delicado o rápido, con un centrifugado a baja velocidad, para evitar que se dañen o se perforen.

Otra de las alternativas que ofrece Fernández para quienes prefieren hacer el proceso manual es preparar una solución de agua tibia con detergente líquido o jabón para platos. Luego, se debe frotar con un paño y aplicar posteriormente agua oxigenada mediante un atomizador.

Si las manchas persisten, de acuerdo con el experto, se debe repetir el procedimiento hasta que se hayan eliminado por completo.

Diego Fernández recomienda limpiar las almohadas al menos dos veces al año para evitar la acumulación de moho, ácaros y microorganismos.

